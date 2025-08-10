”Поцілунок” двох планет: Венера і Юпітер зустрінуться на небосхилі

Венера і Юпітер, дві найяскравіші планети Сонячної системи, зійдуться на небосхилі вранці у вівторок, 12 серпня. Вони будуть на відстані менше градуса одна від одної.

Коли спостерігати за з’єднанням Венери і Юпітера

Венера і Юпітер зійдуться разом на небосхилі близько 03:00 ранку. Вони зійдуть на сході у сузір’ї Близнюків і піднімуться приблизно на 20 градусів над горизонтом перед світанком.

Оскільки планети розташовані досить низько над горизонтом, краще спостерігати за ними на рівнинній місцевості без дерев, будівель чи інших перешкод на сході.

Ви легко зможете побачити Венеру і Юпітер неозброєним оком завдяки їхній яскравості. Венера є другим за яскравістю об’єктом у нічному небі після Місяця, за нею йде Юпітер.

Але щоб краще роздивитися з’єднання двох планет, варто скористатися біноклем або телескопом. Так можна буде побачити хмарні смуги Юпітера і, можливо, навіть його знамениту Велику червону пляму — гігантський шторм у хмарних смугах планети, що вдвічі перевищує ширину Землі.

Якщо ви пропустите з’єднання Венери і Юпітера, не хвилюйтеся – планети залишатимуться близько одна до одної протягом наступних кількох ночей, хоч вони й повільно віддалятимуться.

Джерело: Livescience

