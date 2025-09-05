Космический грузовик Dragon компании SpaceX совершил исторический маневр и поднял Международную космическую станцию (МКС) на новую высоту.

Это уже второй тест NASA, который подтвердил, что удерживать станцию в космосе сможет не только российская техника.

Грузовик SpaceX сдвинул МКС

МКС летает на высоте около 400 км, но даже там атмосфера постепенно “тянет” ее вниз. Без регулярной корректировки орбиты станция могла бы сойти с нее и упасть.

Десятилетиями эту работу выполняли российские грузовики Progress. Однако уже в 2028 году Россия может покинуть программу.

Грузовик Dragon включил два своих двигателя Draco и в течение 5 минут “подталкивал” станцию. В результате МКС поднялась и теперь движется на орбите от 412 до 420 км над Землей вместо привычных 400 км.

NASA еще в 2024 году поручило SpaceX и Northrop Grumman научиться корректировать орбиту станции. Поэтому выполненный маневр стал важным шагом в этой стратегии. Более того, именно SpaceX поручено в будущем осуществить контролируемый вывод МКС с орбиты, когда ее миссия завершится.

Миссия грузового корабля Dragon

Этот корабль прибыл на станцию 25 августа, доставив 2,3 тонны научного оборудования и припасов для экипажа.

Грузовой корабль будет оставаться пристыкованным еще несколько месяцев и выполнит еще не одну корректировку орбиты.

В конце года Dragon вернется на Землю с результатами экспериментов и отработанным оборудованием. Приводнение ожидают у побережья Калифорнии.

Напомним, в конце августа ракета Starship от компании SpaceX впервые в истории миссии смогла вывести спутники на орбиту и почти полностью завершить свой полет, установив ряд новых технологических достижений.

