Ракета Starship від компанії SpaceX вперше в історії місії змогла вивести супутники на орбіту та майже повністю завершити свій політ, встановивши низку нових технологічних досягнень.

Попри вибух під час приводнення, компанія Ілона Маска назвала ювілейне – десяте – випробування успішним.

Маску вдалося запустити ракету

Starship стартував з майданчика Starbase на півдні Техасу у вівторок, 26 серпня, о 18:30 за місцевим часом. Як і планувалося, важкий прискорювач Super Heavy успішно відокремився від корабля й приводнився у Мексиканській затоці.

Після цього космічний апарат Starship продовжив політ і вже за 20 хвилин почав виводити на орбіту імітаційні супутники – аналоги майбутніх апаратів Starlink за вагою й розмірами. Цей крок став важливим проривом: під час попереднього тесту SpaceX не змогла виконати це завдання.

Аплодисменти прозвучали вдруге, коли Starship знову увійшов в атмосферу Землі й приводнився в Індійському океані приблизно через годину після старту. Щоправда, після торкання води апарат, видається, вибухнув. Попри це, команда SpaceX визнала місію переважно успішною.

У компанії наголосили, що ціль польоту – протестувати апарат у граничних умовах. На трансляції було видно, як шматки обшивки відриваються під час входження в атмосферу.

– Бачити таке – теж цінно для нас. Ми навмисно штовхаємо корабель до межі, щоби зрозуміти його ліміти та вдосконалити наступну версію Starship, – сказав менеджер із комунікацій SpaceX Ден Гуот.

Під час польоту Starship також на мить повторно запалив один із двигунів Raptor, щоби перевірити здатність маневрувати в космосі та виводити себе з орбіти.

Попередні невдачі SpaceX

Цей успіх став полегшенням після низки невдач: два старти на початку 2025 року завершилися вибухами, під час ще одного польоту було втрачено контроль, і вивести супутники не вдалося, а в червні Starship вибухнув на полігоні під час заправки.

Для компанії Ілона Маска Starship є ключовим проєктом. Це найбільша і найпотужніша з наявних ракет, яка має замінити Falcon 9 і виводити на орбіту вантажі, супутники та людей, зокрема в межах місячної програми NASA.

Нагадаємо, NASA уклало зі SpaceX контрактів на суму близько $4 млрд для доставки астронавтів на Місяць. У перспективі Starship має здійснювати польоти й на Марс.

Джерело: Bloomberg

Пов'язані теми:

SpaceXІлон Маск
