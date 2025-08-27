Ракета Starship від компанії SpaceX вперше в історії місії змогла вивести супутники на орбіту та майже повністю завершити свій політ, встановивши низку нових технологічних досягнень.

Попри вибух під час приводнення, компанія Ілона Маска назвала ювілейне – десяте – випробування успішним.

Маску вдалося запустити ракету

Starship стартував з майданчика Starbase на півдні Техасу у вівторок, 26 серпня, о 18:30 за місцевим часом. Як і планувалося, важкий прискорювач Super Heavy успішно відокремився від корабля й приводнився у Мексиканській затоці.

Після цього космічний апарат Starship продовжив політ і вже за 20 хвилин почав виводити на орбіту імітаційні супутники – аналоги майбутніх апаратів Starlink за вагою й розмірами. Цей крок став важливим проривом: під час попереднього тесту SpaceX не змогла виконати це завдання.

Аплодисменти прозвучали вдруге, коли Starship знову увійшов в атмосферу Землі й приводнився в Індійському океані приблизно через годину після старту. Щоправда, після торкання води апарат, видається, вибухнув. Попри це, команда SpaceX визнала місію переважно успішною.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

У компанії наголосили, що ціль польоту – протестувати апарат у граничних умовах. На трансляції було видно, як шматки обшивки відриваються під час входження в атмосферу.

– Бачити таке – теж цінно для нас. Ми навмисно штовхаємо корабель до межі, щоби зрозуміти його ліміти та вдосконалити наступну версію Starship, – сказав менеджер із комунікацій SpaceX Ден Гуот.

Під час польоту Starship також на мить повторно запалив один із двигунів Raptor, щоби перевірити здатність маневрувати в космосі та виводити себе з орбіти.

Попередні невдачі SpaceX

Цей успіх став полегшенням після низки невдач: два старти на початку 2025 року завершилися вибухами, під час ще одного польоту було втрачено контроль, і вивести супутники не вдалося, а в червні Starship вибухнув на полігоні під час заправки.

Для компанії Ілона Маска Starship є ключовим проєктом. Це найбільша і найпотужніша з наявних ракет, яка має замінити Falcon 9 і виводити на орбіту вантажі, супутники та людей, зокрема в межах місячної програми NASA.

Нагадаємо, NASA уклало зі SpaceX контрактів на суму близько $4 млрд для доставки астронавтів на Місяць. У перспективі Starship має здійснювати польоти й на Марс.

Джерело : Bloomberg

