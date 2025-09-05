Космічний вантажник Dragon компанії SpaceX здійснив історичний маневр і підняв Міжнародну космічну станцію (МКС) на нову висоту.

Це вже другий тест NASA, який підтвердив, що утримувати станцію в космосі зможе не лише російська техніка.

Вантажник SpaceX посунув МКС

МКС літає на висоті близько 400 км, але навіть там атмосфера поступово “тягне” її вниз. Без регулярного коригування орбіти станція могла б зійти з неї та впасти.

Зараз дивляться

Десятиліттями цю роботу виконували російські вантажівки Progress. Проте вже у 2028 році Росія може залишити програму.

Вантажник Dragon увімкнув два своїх двигуни Draco і протягом 5 хвилин “підштовхував” станцію. У результаті МКС піднялася і тепер рухається на орбіті від 412 до 420 км над Землею замість звичних 400 км.

NASA ще у 2024 році доручило SpaceX та Northrop Grumman навчитися коригувати орбіту станції. Тож виконаний маневр став важливим кроком у цій стратегії. Ба більше, саме SpaceX доручено в майбутньому здійснити контрольоване виведення МКС з орбіти, коли її місія завершиться.

Місія вантажника Dragon

Цей корабель прибув на станцію 25 серпня, доставивши 2,3 тонни наукового обладнання та припасів для екіпажу.

Вантажник залишатиметься пристикованим ще кілька місяців і виконає ще не одне коригування орбіти.

Наприкінці року Dragon повернеться на Землю з результатами експериментів і відпрацьованим обладнанням. Приводнення очікують біля узбережжя Каліфорнії.

Нагадаємо, наприкінці серпня ракета Starship від компанії SpaceX вперше в історії місії змогла вивести супутники на орбіту та майже повністю завершити свій політ, встановивши низку нових технологічних досягнень.

Джерело : Space

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.