Презентация Apple 9 сентября 2025: текстовая онлайн-трансляция

Во вторник, 9 сентября, состоится осенняя презентация новинок Apple. Ожидается, что на мероприятии компания представит линейку смартфонов iPhone 17 — базовую модель, версии Pro и новый ультратонкий iPhone Air.

Также поклонники Apple ждут новые модели Apple Watch и AirPods. По данным инсайдеров, все гаджеты получат функции на базе искусственного интеллекта.

Факты ICTV будут внимательно следить за тем, что будет происходить в штаб-квартире Apple в Купертино. О ключевых моментах осенней презентации Apple — читайте в текстовой онлайн-трансляции.