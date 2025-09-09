Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
1 мин.
Презентация Apple 9 сентября 2025: текстовая онлайн-трансляция
Во вторник, 9 сентября, состоится осенняя презентация новинок Apple. Ожидается, что на мероприятии компания представит линейку смартфонов iPhone 17 — базовую модель, версии Pro и новый ультратонкий iPhone Air.
Также поклонники Apple ждут новые модели Apple Watch и AirPods. По данным инсайдеров, все гаджеты получат функции на базе искусственного интеллекта.
Факты ICTV будут внимательно следить за тем, что будет происходить в штаб-квартире Apple в Купертино. О ключевых моментах осенней презентации Apple — читайте в текстовой онлайн-трансляции.
9 сентября, 15:47
Когда и где смотреть презентацию Apple
Осенняя презентация Apple 2025 начнется 9 сентября в 20:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция будет доступна:
- в прямом эфире на официальном сайте Apple;
- на YouTube-канале Apple;
- через приложение Apple TV.
