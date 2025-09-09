Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
Презентація Apple 9 вересня 2025: текстова онлайн-трансляція
У вівторок, 9 вересня, відбудеться осіння презентація новинок Apple. Очікується, що на заході компанія представить лінійку смартфонів iPhone 17 – базову модель, версії Pro та новий ультратонкий iPhone Air.
Також шанувальники Apple чекають на нові моделі Apple Watch і AirPods. За даними інсайдерів, усі гаджети отримають функції на базі штучного інтелекту.
Факти ICTV уважно спостерігатимуть за тим, що відбуватиметься в штаб-квартирі Apple в Купертіно. Про ключові моменти осінньої презентації Apple – читайте у текстовій онлайн-трансляції.
9 Вересня, 15:47
Коли і де дивитися презентацію Apple
Осіння презентація Apple розпочнеться 9 вересня о 20:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція буде доступна:
- у прямому ефірі на офіційному сайті Apple;
- на YouTube-каналі Apple;
- через застосунок Apple TV.
