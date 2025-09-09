Презентація Apple 9 вересня 2025: текстова онлайн-трансляція

У вівторок, 9 вересня, відбудеться осіння презентація новинок Apple. Очікується, що на заході компанія представить лінійку смартфонів iPhone 17 – базову модель, версії Pro та новий ультратонкий iPhone Air.

Також шанувальники Apple чекають на нові моделі Apple Watch і AirPods. За даними інсайдерів, усі гаджети отримають функції на базі штучного інтелекту.

Факти ICTV уважно спостерігатимуть за тим, що відбуватиметься в штаб-квартирі Apple в Купертіно. Про ключові моменти осінньої презентації Apple – читайте у текстовій онлайн-трансляції.