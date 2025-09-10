Корпорация Apple во время презентации показала третье поколение беспроводных наушников AirPods Pro – первые новые Pro-модели за последние три года.

Устройство получило ряд функций, которых не было ранее, включая датчик сердцебиения, усовершенствованное шумопоглощение и возможность живого перевода.

AirPods Pro 3 – основные характеристики

Новые наушники Apple оснащены сенсором пульса, который позволяет отслеживать сердечный ритм и потраченные калории во время тренировок в связке с iPhone.

Улучшенная система активного шумопоглощения работает в четыре раза лучше первого поколения и в два раза лучше второго, уверяют в компании.

Кроме того, добавлена функция Live Translation: пользователь может слышать перевод в реальном времени, а также общаться с другими владельцами AirPods на разных языках.

AirPods Pro 3 – автономность и новые возможности

Время работы AirPods Pro 3 от батареи выросло с шести до восьми часов в режиме шумопоглощения и до десяти часов в режиме прозрачности.

Благодаря новым насадкам с пятью размерами, включая XXS, наушники стали более комфортными и обеспечивают лучшую герметичность. Это критически важно для точности измерения пульса и качества звучания.

AirPods Pro 3 также получили улучшенную функцию Voice Isolation, которая отсекает посторонние шумы во время звонков, и Conversation Awareness, которая автоматически снижает громкость музыки, когда пользователь начинает разговор.

Новинка стоит $249. Предварительный заказ уже открыт, продажи начнутся с 19 сентября.

Источник : Bloomberg

