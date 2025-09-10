Корпорація Apple під час презентації показала третє покоління бездротових навушників AirPods Pro – перші нові Pro-моделі за останні три роки.

Пристрій отримав низку функцій, яких не було раніше, включно з датчиком серцебиття, удосконаленим шумопоглинанням і можливістю живого перекладу.

AirPods Pro 3 – основні характеристики

Нові навушники Apple оснащені сенсором пульсу, що дозволяє відстежувати серцевий ритм та витрачені калорії під час тренувань у зв’язці з iPhone.

Поліпшена система активного шумопоглинання працює у чотири рази краще за перше покоління і вдвічі краще за друге, запевняють в компанії.

Крім того, додано функцію Live Translation: користувач може чути переклад у реальному часі, а також спілкуватися з іншими власниками AirPods різними мовами.

AirPods Pro 3 – автономність та нові можливості

Час роботи AirPods Pro 3 від батареї зріс з шести до восьми годин у режимі шумопоглинання та до десяти годин у режимі прозорості.

Завдяки новим насадкам із п’ятьма розмірами, включно з XXS, навушники стали комфортнішими й забезпечують кращу герметичність. Це критично для точності вимірювання пульсу та якості звучання.

AirPods Pro 3 також отримали поліпшену функцію Voice Isolation, що відсікає сторонні шуми під час дзвінків, і Conversation Awareness, яка автоматично знижує гучність музики, коли користувач починає розмову.

Новинка коштує $249. Попереднє замовлення вже відкрите, продажі розпочнуться з 19 вересня.

Джерело : Bloomberg

