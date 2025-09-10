Apple впервые за три года полностью обновила линейку смарт-часов. Во время презентации 9 сентября компания представила Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra 3.

Ключевые изменения в смарт-часах Apple

Все модели получили чип S10, поддержку 5G, более быструю зарядку и новые функции для здоровья.

Главное нововведение этого года — уведомления о гипертонии, которые будут предупреждать пользователей о возможных проблемах с артериальным давлением.

Также появился показатель качества сна Sleep Score и уведомления о возможном сонном апноэ.

Apple Watch Series 11 — характеристики

Новое стекло, в два раза более устойчивое к царапинам.

24 часа работы от батареи (38 в режиме энергосбережения).

Always-On Retina дисплей до 2000 нит.

Расширенные функции здоровья: гипертонические уведомления, мониторинг сна, приложение Vitals.

Цена на Apple Watch Series 11 стартует от $399.

Apple Watch Ultra 3 – характеристики

Спутниковая связь для сообщений и SOS-вызовов.

Более яркий экран до 3000 нит.

До 42 часов работы (72 часа в Low Power Mode).

Те же новые функции здоровья, включая гипертонические уведомления.

Оптимизирован для бега, плавания и дайвинга.

Цена на Apple Watch Ultra 3 стартует от $799.

Apple Watch SE 3 – характеристики

Впервые получил Always-On дисплей.

Сенсор температуры запястья.

Sleep Score и уведомления об апноэ.

Быстрая зарядка – в два раза быстрее предшественника.

Стекло в четыре раза более устойчиво к трещинам.

Цена на Apple Watch SE 3 стартует от $249.

Продажи новых моделей смарт-часов начнутся 19 сентября, предзаказ уже открыт. Новые функции здоровья также получат модели Series 9, Series 10 и Ultra 2 после обновления до watchOS 26.

Источник : Bloomberg

