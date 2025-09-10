Новые Apple Watch 2025: характеристики, цены и функции Series 11, Ultra 3 и SE 3
- Apple впервые за три года обновила все модели Apple Watch.
- Продажи стартуют 19 сентября, цены – от $249 до $799.
Apple впервые за три года полностью обновила линейку смарт-часов. Во время презентации 9 сентября компания представила Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 и Apple Watch Ultra 3.
Ключевые изменения в смарт-часах Apple
Все модели получили чип S10, поддержку 5G, более быструю зарядку и новые функции для здоровья.
Главное нововведение этого года — уведомления о гипертонии, которые будут предупреждать пользователей о возможных проблемах с артериальным давлением.
Также появился показатель качества сна Sleep Score и уведомления о возможном сонном апноэ.
Apple Watch Series 11 — характеристики
- Новое стекло, в два раза более устойчивое к царапинам.
- 24 часа работы от батареи (38 в режиме энергосбережения).
- Always-On Retina дисплей до 2000 нит.
- Расширенные функции здоровья: гипертонические уведомления, мониторинг сна, приложение Vitals.
Цена на Apple Watch Series 11 стартует от $399.
Apple Watch Ultra 3 – характеристики
- Спутниковая связь для сообщений и SOS-вызовов.
- Более яркий экран до 3000 нит.
- До 42 часов работы (72 часа в Low Power Mode).
- Те же новые функции здоровья, включая гипертонические уведомления.
- Оптимизирован для бега, плавания и дайвинга.
Цена на Apple Watch Ultra 3 стартует от $799.
Apple Watch SE 3 – характеристики
- Впервые получил Always-On дисплей.
- Сенсор температуры запястья.
- Sleep Score и уведомления об апноэ.
- Быстрая зарядка – в два раза быстрее предшественника.
- Стекло в четыре раза более устойчиво к трещинам.
Цена на Apple Watch SE 3 стартует от $249.
Продажи новых моделей смарт-часов начнутся 19 сентября, предзаказ уже открыт. Новые функции здоровья также получат модели Series 9, Series 10 и Ultra 2 после обновления до watchOS 26.