Во вторник, 9 сентября, компания Apple официально представила новую линейку смартфонов iPhone 17 — базовую модель, версии Pro и ультратонкий iPhone Air.

Гаджеты получили обновленный дизайн и значительные улучшения в производительности. Подробнее о характеристиках и ценах на iPhone 17 — далее в материале.

iPhone 17: характеристики

Базовая модель получила обновленный дисплей с частотой 120 Гц. В смартфон добавили функцию Always On (Всегда включенный экран), расширенный базовый объем памяти до 256 ГБ и камеру с разрешением 48 МП.

iPhone 17 оснащен увеличенным экраном диагональю 6,3 дюйма, обеспечивающим пиковую яркость на уровне 3000 нит. На устройстве закреплено усовершенствованное защитное стекло Ceramic Shield 2, которое в три раза более устойчиво к появлению царапин по сравнению с предыдущим поколением.

Новинка получила новый процессор A19 и усовершенствованную систему зарядки: до 50% емкости батареи можно восполнить всего за 20 минут. Кроме этого, смартфон работает на восемь часов дольше по сравнению с прошлым поколением.

Отдельное внимание уделено системе камер: смартфон позволяет снимать как в горизонтальном, так и вертикальном положении без необходимости поворачивать устройство. В iPhone 17 две камеры: широкоугольная с разрешением 48 МП и стандартная камера на 12 МП. Также гаджет получил телеобъектив.

Пользователям предложено пять цветов iPhone 17: лавандовый, голубой, черный, белый и шалфейный.

iPhone 17 Air — самый тонкий смартфон Apple

iPhone 17 Air стал самым тонким смартфоном Apple за всю историю — всего 5,6 мм. Дисплей устройства — 6,5 дюйма, поддерживает ProMotion с частотой обновления до 120 Гц, Always-On Display и пиковую яркость до 3000 нит.

Корпус выполнен из титана, а новый Ceramic Shield с нанокристаллами обеспечил трехкратную защиту от царапин.

iPhone 17 Air оснащен модемом C1X, который в два раза быстрее предшественника и потребляет на 30% меньше энергии. Смартфон поддерживает только eSIM.

iPhone Air получил инновационную систему Fusion с 48-МП камерами и фронтальной камерой Center Stage с улучшенной стабилизацией видео и двойной съемкой.

iPhone 17 Pro и Pro Max

Модели iPhone 17 Pro и Pro Max получили алюминиевый корпус с высокопроизводительными антеннами и новой системой охлаждения. Заднее стекло защищено Ceramic Shield и стало в четыре раза более устойчивым к трещинам. Устройства оснащены процессором A19 Pro.

iPhone 17 Pro получил три 48-МП камеры Fusion на задней панели и фронтальную 18-МП с технологией Center Stage. Модель поддерживает 1x, 2x, 4x и 8x телеобъектив, а цифровой зум достигает 40x для фото.

Для видео доступна поддержка Dolby Vision HDR, 4K120, ProRes Log, ACES, а также новые функции профессиональной съемки, включая ProRes RAW и синхронизацию камер Genlock.

iPhone 17 Pro Max получил рекордное время автономной работы среди iPhone — до 39 часов воспроизведения видео. Новинки доступны в трех цветах: серебристом, синем и оранжевом.

Стоимость новых iPhone 17

iPhone 17 — от $799;

iPhone Air — от $999;

iPhone 17 Pro — $1 099;

iPhone 17 Pro Max — $1 199.

Для iPhone 17 Pro Max доступен вариант с 2 ТБ памяти. Предварительные заказы на смартфоны стартуют в пятницу, 12 сентября. Официально iPhone 17 поступят в продажу 19 сентября.

