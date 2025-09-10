Нові Apple Watch 2025: характеристики, ціни та функції Series 11, Ultra 3 і SE 3
- Apple вперше за три роки оновила всі моделі Apple Watch.
- Продажі стартують 19 вересня, ціни – від $249 до $799.
Apple вперше за три роки повністю оновила лінійку смартгодинників. Під час презентації 9 вересня компанія представила Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 та Apple Watch Ultra 3.
Ключові зміни у смартгодинниках Apple
Усі моделі отримали чип S10, підтримку 5G, швидшу зарядку та нові функції для здоров’я.
Головне нововведення цього року – сповіщення про гіпертонію, що попереджатимуть користувачів про можливі проблеми з артеріальним тиском.
Також з’явився показник якості сну Sleep Score і сповіщення про можливий сонний апное.
Apple Watch Series 11 – характеристики
- Нове скло, удвічі стійкіше до подряпин.
- 24 години роботи від батареї (38 у режимі енергозбереження).
- Always-On Retina дисплей до 2000 ніт.
- Розширені функції здоров’я: гіпертонічні сповіщення, моніторинг сну, додаток Vitals.
Ціна на Apple Watch Series 11 стартує від $399.
Apple Watch Ultra 3 – характеристики
- Супутниковий зв’язок для повідомлень і SOS-викликів.
- Яскравіший екран до 3000 ніт.
- До 42 годин роботи (72 години у Low Power Mode).
- Ті ж нові функції здоров’я, включно з гіпертонічними сповіщеннями.
- Оптимізований для бігу, плавання та дайвінгу.
Ціна на Apple Watch Ultra 3 стартує від $799.
Apple Watch SE 3 – характеристики
- Вперше отримав Always-On дисплей.
- Сенсор температури зап’ястка.
- Sleep Score та сповіщення про апное.
- Швидка зарядка – вдвічі швидше за попередника.
- Скло вчетверо стійкіше до тріщин.
Ціна на Apple Watch SE 3 стартує від $249.
Продаж нових моделей смартгодинників розпочнеться 19 вересня, передзамовлення вже відкрите. Нові функції здоров’я також отримають моделі Series 9, Series 10 та Ultra 2 після оновлення до watchOS 26.