Apple вперше за три роки повністю оновила лінійку смартгодинників. Під час презентації 9 вересня компанія представила Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 та Apple Watch Ultra 3.

Ключові зміни у смартгодинниках Apple

Усі моделі отримали чип S10, підтримку 5G, швидшу зарядку та нові функції для здоров’я.

Головне нововведення цього року – сповіщення про гіпертонію, що попереджатимуть користувачів про можливі проблеми з артеріальним тиском.

Також з’явився показник якості сну Sleep Score і сповіщення про можливий сонний апное.

Apple Watch Series 11 – характеристики

Нове скло, удвічі стійкіше до подряпин.

24 години роботи від батареї (38 у режимі енергозбереження).

Always-On Retina дисплей до 2000 ніт.

Розширені функції здоров’я: гіпертонічні сповіщення, моніторинг сну, додаток Vitals.

Ціна на Apple Watch Series 11 стартує від $399.

Apple Watch Ultra 3 – характеристики

Супутниковий зв’язок для повідомлень і SOS-викликів.

Яскравіший екран до 3000 ніт.

До 42 годин роботи (72 години у Low Power Mode).

Ті ж нові функції здоров’я, включно з гіпертонічними сповіщеннями.

Оптимізований для бігу, плавання та дайвінгу.

Ціна на Apple Watch Ultra 3 стартує від $799.

Apple Watch SE 3 – характеристики

Вперше отримав Always-On дисплей.

Сенсор температури зап’ястка.

Sleep Score та сповіщення про апное.

Швидка зарядка – вдвічі швидше за попередника.

Скло вчетверо стійкіше до тріщин.

Ціна на Apple Watch SE 3 стартує від $249.

Продаж нових моделей смартгодинників розпочнеться 19 вересня, передзамовлення вже відкрите. Нові функції здоров’я також отримають моделі Series 9, Series 10 та Ultra 2 після оновлення до watchOS 26.

Джерело : Bloomberg

