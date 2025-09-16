США и Китай достигли соглашения, которое позволит TikTok остаться на американском рынке.

О рамочном решении после переговоров в Мадриде заявили представители обеих стран.

Это стало ключевым сигналом в отношениях Вашингтона и Пекина накануне дедлайна по выполнению требований нового закона США о нацбезопасности.

Сейчас смотрят

Что предусматривает договоренность

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что стороны согласовали формулу, которая позволяет сохранить работу TikTok и в то же время учитывает интересы безопасности Америки. Он отметил, что речь идет о передаче контроля американским инвесторам.

Заместитель министра торговли КНР Ли Ченган подтвердил факт договоренности, назвав ее “консенсусом”. В то же время он подчеркнул, что Китай не пойдет на уступки в принципиальных вопросах. Китайские представители также подняли тему американских санкций и призвали Вашингтон снять ограничения.

Пока остается открытым вопрос, сохранят ли китайские структуры долю в новой компании. Отдельно упоминались варианты с участием Oracle и проекта Project Texas, который должен обеспечить защиту данных американских пользователей.

Политические последствия и дальнейшие шаги

После новости о договоренности президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 19 сентября, проведет беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Это будет первый прямой контакт между лидерами с июня.

Американский президент подчеркнул, что переговоры в Испании “прошли очень хорошо” и могут стать основой для личной встречи с китайским коллегой на саммите АТЭС в Южной Корее в конце октября.

Американские чиновники признают, что без договоренности по TikTok такая встреча была бы невозможна. Ранее лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что готов при необходимости еще раз продлить дедлайн для китайской компании ByteDance, чтобы та избавилась от американских активов приложения.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.