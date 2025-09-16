США та Китай досягли домовленості, яка дозволить TikTok залишитися на американському ринку.

Про рамкове рішення після переговорів у Мадриді заявили представники обох країн.

Це стало ключовим сигналом у відносинах Вашингтона й Пекіна напередодні дедлайну щодо виконання вимог нового закону США про нацбезпеку.

Що передбачає домовленість

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що сторони погодили формулу, яка дозволяє зберегти роботу TikTok і водночас враховує безпекові інтереси Америки. Він зазначив, що йдеться про передачу контролю американським інвесторам.

Заступник міністра торгівлі КНР Лі Ченган підтвердив факт домовленості, назвавши її “консенсусом”. Водночас він наголосив, що Китай не піде на поступки у принципових питаннях. Китайські представники також підняли тему американських санкцій і закликали Вашингтон зняти обмеження.

Наразі залишається відкритим питання, чи збережуть китайські структури частку у новій компанії. Окремо згадувалися варіанти за участі Oracle та проєкту Project Texas, який має забезпечити захист даних американських користувачів.

Політичні наслідки та подальші кроки

Після новини про домовленість президент США Дональд Трамп заявив, що у п’ятницю, 19 вересня, проведе розмову із головою КНР Сі Цзіньпіном. Це буде перший прямий контакт між лідерами з червня.

Американський президент підкреслив, що переговори в Іспанії “пройшли дуже добре” і можуть стати основою для особистої зустрічі з китайським колегою на саміті АТЕС у Південній Кореї наприкінці жовтня.

Американські посадовці визнають, що без домовленості щодо TikTok така зустріч була б неможливою. Раніше лідер Сполучених Штатів акцентував, що готовий за потреби ще раз продовжити дедлайн для китайської компанії ByteDance, щоби та позбулася американських активів застосунку.

Джерело : Bloomberg

