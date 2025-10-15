Компания Apple официально представила 14-дюймовый MacBook Pro с новым чипом M5, который стал главным осенним обновлением линейки.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что на этой неделе корпорация также готовится презентовать iPad Pro и гарнитуру Vision Pro.

MacBook Pro M5 – основные характеристики

Благодаря процессору M5 новый MacBook Pro работает до 3,5 раза быстрее в ИИ-задачах и демонстрирует до 1,6 раза более высокую графическую производительность по сравнению с предыдущим поколением на M4.

Сейчас смотрят

– M5 знаменует следующий большой скачок в искусственном интеллекте для Mac, – заявил старший вице-президент Apple по аппаратной инженерии Джон Тернус.

Процессор получил Neural Accelerator в каждом ядре GPU, расширенную память и ускоренный твердотельный накопитель, который позволяет быстрее импортировать RAW-изображения и экспортировать большие видео.

Батарея ноутбука работает до 24 часов без подзарядки, а быстрая зарядка позволяет восстановить 50% батареи всего за полчаса. Новая macOS Tahoe оптимизирована для работы с инструментами Apple Intelligence.

MacBook Pro M5 на 45% изготовлен из переработанных материалов, включая 100% переработанный алюминий корпуса и кобальт в батарее. Упаковка полностью бумажная, а производство использует 55% возобновляемой энергии.

Устройство доступно в цветах Space black и Silver и стоит от $1 599. Предварительные заказы открыты уже сейчас, а продажи стартуют 22 октября.

Производительность и новые возможности

Чип имеет 10-ядерный GPU и 16-ядерный Neural Engine, который ускоряет работу локальных моделей — от генерации изображений в Draw Things до использования больших языковых моделей в LM Studio.

Ноутбук с M5 в 7,7 раза быстрее обрабатывает видео в Topaz Video, в 6,8 раза быстрее рендерит 3D-графику в Blender и обеспечивает более высокую частоту кадров в современных играх, в частности в Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

Apple отмечает, что пользователи, переходящие с Intel-моделей, получат до 86 раз более высокую производительность в ИИ-задачах и до 30 раз более быструю графику с трассировкой лучей. По сравнению с M1, прирост составляет до шести раз в ИИ, до 6,8 раз в графике и до двух раз в CPU.

Новая macOS Tahoe получила обновленный Spotlight, новое приложение Phone, поддержку Live Activities с iPhone и функцию Live Translation в FaceTime и Messages.

Система Apple Intelligence интегрирована непосредственно в macOS. Она позволяет автоматизировать задачи, работать с генеративными моделями, создавать заметки или письма, переводить сообщения в реальном времени и сохранять полную конфиденциальность пользователя.

Источник : Apple

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.