Компанія Apple офіційно презентувала 14-дюймовий MacBook Pro з новим чипом M5, який став головним осіннім оновленням лінійки.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що цього тижня корпорація також готується представити iPad Pro та гарнітуру Vision Pro.

MacBook Pro M5 – основні характеристики

Завдяки процесору M5 новий MacBook Pro працює до 3,5 раза швидше у ШІ-задачах і демонструє до 1,6 раза вищу графічну продуктивність, порівняно з попереднім поколінням на M4.

– M5 знаменує наступний великий стрибок у штучному інтелекті для Mac, – заявив старший віцепрезидент Apple з апаратної інженерії Джон Тернус.

Процесор отримав Neural Accelerator у кожному ядрі GPU, розширену пам’ять і пришвидшений твердотілий накопичувач, який дозволяє швидше імпортувати RAW-зображення та експортувати великі відео.

Батарея ноутбука працює до 24 годин без підзарядки, а швидке заряджання дозволяє відновити 50% батареї лише за пів години. Нова macOS Tahoe оптимізована для роботи з інструментами Apple Intelligence.

MacBook Pro M5 на 45% виготовлений з перероблених матеріалів, включно зі 100% переробленим алюмінієм корпусу та кобальтом у батареї. Упаковка повністю паперова, а виробництво використовує 55% відновлюваної енергії.

Пристрій доступний у кольорах Space black і Silver та коштує від $1 599. Попередні замовлення відкриті вже зараз, а продажі стартують 22 жовтня.

Продуктивність і нові можливості

Чип має 10-ядерний GPU і 16-ядерний Neural Engine, який прискорює роботу локальних моделей – від генерації зображень у Draw Things до використання великих мовних моделей у LM Studio.

Ноутбук із M5 у 7,7 раза швидше обробляє відео в Topaz Video, у 6,8 раза швидше рендерить 3D-графіку в Blender і забезпечує вищу частоту кадрів у сучасних іграх, зокрема у Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

Apple наголошує, що користувачі, які переходять із Intel-моделей, отримають до 86 разів вищу продуктивність у ШІ-задачах і до 30 разів швидшу графіку з трасуванням променів. Порівняно з M1, приріст становить до шести разів у ШІ, до 6,8 разів у графіці та до двох разів у CPU.

Нова macOS Tahoe отримала оновлений Spotlight, новий Phone app, підтримку Live Activities з iPhone і функцію Live Translation у FaceTime та Messages.

Система Apple Intelligence інтегрована безпосередньо в macOS. Вона дозволяє автоматизувати завдання, працювати з генеративними моделями, створювати нотатки чи листи, перекладати повідомлення в реальному часі та зберігати повну приватність користувача.

