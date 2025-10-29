В Соединенных Штатах Америки предлагают запретить подросткам до 18 лет пользоваться чат-ботами с искусственным интеллектом.

Соответствующий законопроект под названием GUARD Act представили сенаторы Джош Гоули (республиканец, штат Миссури) и Ричард Блументаль (демократ, штат Коннектикут). Об этом сообщают NBC и The Verge.

Запрет ИИ для подростков в США

Новый законопроект может обязать компании, разрабатывающие или предоставляющие доступ к чат-ботам на основе искусственного интеллекта, проверять возраст пользователей — с помощью загрузки удостоверения личности или верификации через сканирование лица.

Сейчас смотрят

Кроме того, чат-боты должны будут каждые 30 минут сообщать, что они не являются людьми, и иметь встроенные механизмы, которые запрещают им выдавать себя за человека. Законопроект также запрещает создание чат-ботов, генерирующих сексуальный контент для несовершеннолетних или пропагандирующих самоубийство.

— Наш законопроект устанавливает строгие меры предосторожности против эксплуататорского или манипулятивного искусственного интеллекта, подкрепленные жестким контролем и уголовной ответственностью, — заявил сенатор Ричард Блументаль.

Законопроект появился через несколько недель после слушаний в Сенате, на которых родители и эксперты по безопасности призвали обратить внимание на влияние чат-ботов на основе искусственного интеллекта на детей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.