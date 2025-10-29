У Сполучених Штатах Америки пропонують заборонити підліткам до 18 років користуватися чат-ботами зі штучним інтелектом.

Відповідний законопроєкт під назвою GUARD Act представили сенатори Джош Гоулі (республіканець, штат Міссурі) та Річард Блументаль (демократ, штат Коннектикут). Про це повідомляє NBC та The Verge.

Заборона ШІ для підлітків у США

Новий законопроєкт може зобов’язати компанії, що розробляють або надають доступ до чат-ботів на основі штучного інтелекту, перевіряти вік користувачів — за допомогою завантаження посвідчення особи або верифікації через сканування обличчя.

Крім того, чат-боти повинні будуть кожні 30 хвилин повідомляти, що вони не є людьми, та мати вбудовані механізми, які забороняють їм видавати себе за людину. Законопроєкт також забороняє створення чат-ботів, що генерують сексуальний контент для неповнолітніх або пропагують самогубство.

– Наш законопроєкт встановлює суворі запобіжні заходи проти експлуататорського чи маніпулятивного штучного інтелекту, підкріплені жорстким контролем і кримінальною відповідальністю, — заявив сенатор Річард Блументаль.

Законопроєкт з’явився через кілька тижнів після слухань у Сенаті, на яких батьки та експерти з безпеки закликали звернути увагу на вплив чат-ботів на основі штучного інтелкту на дітей.

