Компания OpenAI подписала контракт с Amazon на сумму $38 млрд на доступ к ее облачной вычислительной инфраструктуре.

Об этом сообщает BBC.

После масштабной реструктуризации на прошлой неделе, в ходе которой OpenAI отказалась от статуса некоммерческой организации и изменила свои отношения с Microsoft, компания получила больше финансовой и операционной свободы.

– Расширение границ искусственного интеллекта требует мощных и надежных вычислительных ресурсов», — заявил соучредитель и гендиректор OpenAI Сэм Альтман.

Новое партнерство с Amazon Web Services (AWS) позволит укрепить экосистему вычислительных мощностей, необходимых для развития ИИ, и сделает передовые технологии доступными для более широкого круга пользователей.

Соглашение подчеркивает растущий спрос на вычислительные ресурсы в связи с стремительным развитием искусственного интеллекта и стремлением OpenAI обеспечить себе необходимую мощность.

В 2025 году создатель ChatGPT уже заключил соглашения на сумму более $1 трлн с компаниями Oracle, Broadcom, AMD и гигантом по производству чипов Nvidia. По условиям семилетнего соглашения OpenAI получит доступ к графическим процессорам Nvidia для обучения своих моделей искусственного интеллекта.

OpenAI, которая вывела искусственный интеллект в массы благодаря запуску ChatGPT в 2022 году, годами зависела от Microsoft в плане вычислительных мощностей. До января этого года компании имели эксклюзивное облачное соглашение.

Новое соглашение OpenAI с AWS отражает очередной шаг стартапа в сторону диверсификации источников вычислительной мощности, уменьшая зависимость от Microsoft.

Несмотря на активное развитие технологий ИИ, OpenAI остается убыточным. По данным Microsoft, только за последний квартал стартап понес убытки в размере $12 млрд. После объявления соглашения акции Amazon достигли рекордного уровня, добавив $140 млрд к капитализации компании.

