Компанія OpenAI підписала контракт із Amazon на суму $38 млрд на доступ до її хмарної обчислювальної інфраструктури.

Після масштабної реструктуризації минулого тижня, під час якої OpenAI відмовилася від статусу некомерційної організації та змінила свої відносини з Microsoft, компанія отримала більше фінансової та операційної свободи.

– Розширення меж штучного інтелекту вимагає потужних і надійних обчислювальних ресурсів, — заявив співзасновник і гендиректор OpenAI Сем Альтман.

Нове партнерство з Amazon Web Services (AWS) дозволить зміцнити екосистему обчислювальних потужностей, необхідних для розвитку ШІ, та зробить передові технології доступними для більш широкого кола користувачів.

Угода підкреслює зростаючий попит на обчислювальні ресурси у зв’язку зі стрімким розвитком штучного інтелекту та прагнення OpenAI забезпечити собі потрібну потужність.

У 2025 році творець ChatGPT вже уклав угоди на понад $1 трлн із компаніями Oracle, Broadcom, AMD та гігантом з виробництва чіпів Nvidia. За умовами семирічної угоди OpenAI отримає доступ до графічних процесорів Nvidia для навчання своїх моделей штучного інтелекту.

OpenAI, яка вивела штучний інтелект у маси завдяки запуску ChatGPT у 2022 році, роками залежала від Microsoft у плані обчислювальних потужностей. До січня цього року компанії мали ексклюзивну хмарну угоду.

Нова угода OpenAI з AWS відображає черговий крок стартапу у бік диверсифікації джерел обчислювальної потужності, зменшуючи залежність від Microsoft.

Попри активний розвиток технологій ШІ, OpenAI залишається неприбутковою. За даними Microsoft, лише за останній квартал стартап зазнав збитків у $12 млрд. Після оголошення угоди акції Amazon досягли рекордного рівня, додавши $140 млрд до капіталізації компанії.

