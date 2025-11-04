Японская организация по распространению контента за рубежом (CODA), в которую входит знаменитая студия Гибли, официально обратилась к компании OpenAI.

Письмо содержит призыв прекратить использование авторских материалов без разрешения для обучения моделей искусственного интеллекта.

Требования к OpenAI – подробности

Студия Гибли, известная такими фильмами как Унесенные призраками и Мой сосед Тоторо, стала одной из компаний, чьи работы активно используются в трендах генеративного ИИ.

После запуска ChatGPT со встроенным генератором изображений в марте 2024 года пользователи массово создавали собственные “гиблифицированные” портреты. Даже CEO OpenAI Сэм Альтман установил себе изображение в стиле фильмов студии на аватар в соцсети X.

Ситуация обострилась после появления видеогенератора Sora, который позволяет создавать ролики в стиле реальных произведений. CODA требует, чтобы OpenAI не использовала контент японских студий в процессах машинного обучения без согласия правообладателей.

В организации напомнили, что японское законодательство не позволяет использовать защищенные произведения без предварительного разрешения. В США же законодательство в этой сфере остается нечетким. Последние изменения в закон об авторском праве принимались еще в 1976 году.

Претензии к OpenAI

Компанию OpenAI неоднократно обвиняли в том, что она действует по принципу “сначала сделаем – потом извинимся”.

Это позволяет пользователям создавать изображения и видео с персонажами, которые имеют авторскую защиту, или даже с обликом умерших знаменитостей.

Такие случаи уже вызвали нарекания со стороны Nintendo и фонда Мартина Лютера Кинга-младшего, который опасается возможных дипфейков через приложение Sora.

OpenAI пока не ответила на обращение CODA. Если компания откажется сотрудничать, издатели могут подать в суд.

