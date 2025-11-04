Японська організація з розповсюдження контенту за кордоном (CODA), до якої входить славетна студія Ґіблі, офіційно звернулася до компанії OpenAI.

Лист містить заклик припинити використання авторських матеріалів без дозволу для навчання моделей штучного інтелекту.

Вимоги до OpenAI – подробиці

Студія Ґіблі, відома такими стрічками як Віднесені привидами та Мій сусід Тоторо, стала однією з компаній, чиї роботи активно використовуються у трендах генеративного ШІ.

Після запуску ChatGPT із вбудованим генератором зображень у березні 2024 року користувачі масово створювали власні “ґібліфіковані” портрети. Навіть CEO OpenAI Сем Альтман встановив собі зображення у стилі фільмів студії на аватар у соцмережі X.

Ситуація загострилася після появи відеогенератора Sora, який дозволяє створювати ролики у стилі реальних творів. CODA вимагає, щоб OpenAI не використовувала контент японських студій у процесах машинного навчання без згоди правовласників.

В організації нагадали, що японське законодавство не дозволяє використовувати захищені твори без попереднього дозволу. У США ж законодавство у цій сфері залишається нечітким. Останні зміни до закону про авторське право ухвалювалися ще у 1976 році.

Претензії до OpenAI

Компанію OpenAI неодноразово звинувачували у тому, що вона діє за принципом “спочатку зробимо – потім перепросимо”.

Це дозволяє користувачам створювати зображення й відео з персонажами, які мають авторський захист, або навіть із виглядом померлих знаменитостей.

Такі випадки вже викликали нарікання з боку Nintendo та фонду Мартіна Лютера Кінга-молодшого, який остерігається можливих діпфейків через застосунок Sora.

OpenAI поки не відповіла на звернення CODA. Якщо компанія відмовиться співпрацювати, видавці можуть подати до суду.

Джерело : TechCrunch

