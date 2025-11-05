Apple вперше планує вийти на ринок недорогих ноутбуків, розробивши бюджетний Mac для користувачів, які шукають доступну альтернативу Chromebook і базовим Windows-пристроям.

Новий напрям для Apple

Зараз компанія працює над ноутбуком під кодовою назвою J700, що орієнтований на студентів, бізнес та користувачів, які переважно працюють із документами, переглядають вебсторінки чи редагують медіа.

До цільової аудиторії входять і ті потенційні покупці iPad, які віддають перевагу класичному формату ноутбука.

Пристрій уже проходить активне тестування в Apple і початкове виробництво на закордонних підприємствах. Запуск запланований на першу половину 2026 року. У компанії від офіційних коментарів відмовилися.

Бюджетний Mac – характеристики

Вартість нового ноутбука не має перевищити $1 тис. завдяки використанню менш просунутих компонентів.

Він отримає процесор від iPhone, а не спеціальний Mac-чип, а також LCD-дисплей меншого розміру у порівнянні з 13,6-дюймовим екраном MacBook Air.

Це стане першим випадком, коли Apple застосує процесор смартфона в ноутбуці. Водночас тести показали, що він перевершує Mac-чип M1, який використовувався у моделях кілька років тому.

Ціни та конкуренція

Цей крок стане стратегічним розворотом для техногіганта, який раніше концентрувався лише на преміум-сегменті. Після появи новини акції HP і Dell знизилися приблизно на 2%, тоді як Apple підросли майже на 1% – до $270,25 за акцію.

Корпорація вже мала досвід продажу версії MacBook Air з M1 через Walmart, що коштував менш ніж $700, однак бюджетний ноутбук буде повністю новою розробкою. Очікується, що він запропонує кращу автономність, зручність macOS та інтегровану клавіатуру, залишаючись при цьому у ціновому діапазоні базового iPad із клавіатурою (близько $600).

Нині найдешевший Mac – це MacBook Air з чипом M4, що коштує $999 (або $899 зі знижкою для студентів і викладачів у межах програми Apple Education).

Нагадаємо, що у 2026 році Apple відзначатиме своє 50-річчя, підготувавши велике оновлення техніки та запуск нової Siri на базі штучного інтелекту Gemini від Google.

Джерело : Bloomberg

