Apple готується відзначити своє 50-річчя великим оновленням техніки та запуском нової Siri на базі штучного інтелекту Gemini від Google.

Компанія очікує, що продажі в останньому кварталі року принесуть $137-139 млрд, а загальний дохід може вперше перевищити 140 млрд – це буде найкращий результат за всю історію Apple.

Оновлення техніки до 50-річчя Apple

На початку 2026 року компанія планує випустити MacBook Air з чипом M5, MacBook Pro у версіях M5 Pro і M5 Max, а також iPad Air з процесором M4 й оновлений iPad із чипом A18.

Apple також готує перехід на OLED-дисплеї в MacBook Air, iPad Air та iPad mini, які забезпечують глибші кольори, вищу яскравість і менше енергоспоживання.

У планах компанії – розширення екосистеми розумного дому. Навесні очікується презентація смартдисплея у двох варіантах: настінному та зі вбудованою колонкою. Пристрій стане частиною оновленої системи HomeKit, до якої протягом року планують додати камери безпеки та інші гаджети.

Серед ключових новинок очікується перший складний iPhone, над яким Apple працює вже кілька років.

Інтелектуальна Siri та нові операційні системи

Apple представить оновлену Siri, створену на базі моделі штучного інтелекту Gemini. Асистент отримає можливість розпізнавати контекст, проводити розумний пошук і генерувати підказки для користувачів.

Siri стане частиною платформи Apple Intelligence, що поєднає всі ШІ-рішення компанії на iPhone, Mac і iPad.

У червні на конференції WWDC 2026 очікується презентація iOS 27, macOS 27 і watchOS 27 із глибшою інтеграцією штучного інтелекту. Уже найближчими тижнями вийде iOS 26.1, за якою з’явиться перша бета-версія iOS 26.2.

