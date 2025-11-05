В марсианском метеорите возрастом около 2 млрд лет обнаружили фрагменты ДНК, похожей на человеческую.

Это открытие заставило ученых пересмотреть гипотезы о происхождении жизни – в частности, могла ли она появиться не на Земле, а на Марсе.

Что обнаружили ученые в метеорите

Как сообщает Daily Galaxy, при анализе образца метеорита исследователи нашли аминокислоты, органические соединения и следы ДНК, похожей на человеческую.

Эти вещества, хранившиеся в породе более 2 млрд лет, считаются химическими составляющими жизни. Они могли сформироваться еще до того, как Земля остыла и на ней возникла биосфера.

Геологические наблюдения показывают, что Марс остыл и стал пригодным для жизни раньше Земли.

– Вполне возможно, что мы все – потомки марсиан, – сказал профессор Пол Дэвис, теоретический физик и астробиолог из Аризонского университета.

Как жизнь могла попасть с Марса на Землю

Ученые считают, что условия для переноса органических веществ или даже микроорганизмов могли создаваться благодаря космическим ударам.

Метеориты и кометы способны покидать планету, переносить замороженные молекулы и в конечном итоге достигать других миров.

– То, что мы находим материю, которая может покинуть одну планетную систему и достичь другой, показывает – это возможно, – пояснил планетолог Фред Сисла из Чикагского университета.

Раннюю Землю ученые описывают как раскаленный мир, где любые органические соединения быстро испарялись.

– Все органическое на ранней Земле просто сгорело. Поэтому, возможно, “ингредиенты жизни” попали сюда позже – вместе с космическими ударами, которые принесли воду и образовали наши океаны, – отметил ученый NASA Джейсон Дворкин.

Ранее ученые уже сообщали о других открытиях на Красной планете. Речь идет о необычном соединении железа с серой, которое исследовали в районе долины Маринера – одного из крупнейших каньонов в Солнечной системе.

