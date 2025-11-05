У марсіанському метеориті віком близько 2 млрд років виявили фрагменти ДНК, схожої на людську.

Це відкриття змусило науковців переглянути гіпотези про походження життя, зокрема чи могло воно з’явитися не на Землі, а на Марсі.

Що виявили вчені у метеориті

Як повідомляє Daily Galaxy, під час аналізу зразка метеорита дослідники знайшли амінокислоти, органічні сполуки та сліди ДНК, схожої на людську.

Ці речовини, що зберігалися у породі понад 2 млрд років, вважаються хімічними складниками життя. Вони могли сформуватися ще до того, як Земля охолола і на ній виникла біосфера.

Геологічні спостереження показують, що Марс охолов і став придатним для життя раніше за Землю.

– Цілком можливо, що ми всі – нащадки марсіан, – сказав професор Пол Девіс, теоретичний фізик і астробіолог з Арізонського університету.

Як життя могло потрапити із Марса на Землю

Науковці вважають, що умови для перенесення органічних речовин або навіть мікроорганізмів могли створюватися завдяки космічним ударам.

Метеорити та комети здатні залишати планету, переносити заморожені молекули й зрештою досягати інших світів.

– Те, що ми знаходимо матерію, яка може покинути одну планетну систему і досягти іншої, показує – це можливо, – пояснив планетолог Фред Сісла з Чиказького університету.

Ранню Землю вчені описують як розпечений світ, де будь-які органічні сполуки швидко випаровувалися.

– Усе органічне на ранній Землі просто згоріло. Тому, можливо, “інгредієнти життя” потрапили сюди пізніше – разом із космічними ударами, що принесли воду й утворили наші океани, – зазначив науковець NASA Джейсон Дворкін.

Раніше вчені вже повідомляли про інші відкриття на Червоній планеті. Йдеться про незвичну сполуку заліза з сіркою, яку дослідили в районі долини Марінера – одного з найбільших каньйонів у Сонячній системі.

