Самая сильная за последний год солнечная вспышка класса X5.1 вызвала масштабные радиосбои над Европой и Африкой.

Астрономы предупреждают, что к Земле движется поток плазмы, который может вызвать сильную геомагнитную бурю и северное сияние даже в средних широтах.

Самая мощная вспышка на Солнце в 2025 году

Взрыв произошел на активном солнечном пятне AR4274, которое уже несколько дней подряд порождает мощные выбросы энергии.

Поток рентгеновского излучения достиг Земли, вызвав радиозатмение уровня R3, что означает серьезные перебои коротковолновой связи на освещенной стороне планеты.

Это уже третья вспышка с этого участка за последние дни: 9 ноября произошла X1.7, 10 ноября – X1.2 и 11 ноября – X5.1.

Все они сопровождались выбросами корональной массы (CME), которые, по данным центра исследований NOAA, могут объединиться и ударить по Земле 12 ноября, вызвав бурю уровня G4 – одну из самых сильных в нынешнем солнечном цикле.

Что такое вспышка X5.1

Солнечные вспышки классифицируют от A до X, где каждый уровень в десять раз сильнее предыдущего. События класса X – самые мощные, а цифра после буквы обозначает интенсивность. Поэтому X5.1 – это почти пик шкалы.

Выброс плазмы, сопровождавший эту вспышку, движется со скоростью более 7 млн км/ч.

По прогнозам астрономов, когда он достигнет атмосферы Земли, возможны сбои навигации, связи и даже мерцание северного сияния в регионах, где его обычно не видно.

Пятно AR4274 считается одним из самых активных в нынешнем 25-м солнечном цикле, который длится с 2019 года. Специалисты называют эту неделю пиком солнечной активности 2025 года и советуют внимательно следить за прогнозами космической погоды.

