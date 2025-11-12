Найсильніший за останній рік сонячний спалах класу X5.1 спричинив масштабні радіозбої над Європою та Африкою.

Астрономи попереджають, що до Землі прямує потік плазми, який може викликати сильну геомагнітну бурю та північне сяйво навіть у середніх широтах.

Найпотужніший спалах на Сонці у 2025 році

Вибух стався на активній сонячній плямі AR4274, яка вже кілька днів поспіль породжує потужні викиди енергії.

Потік рентгенівського випромінювання досяг Землі, викликавши радіозатемнення рівня R3, що означає серйозні перебої короткохвильового зв’язку на освітленому боці планети.

Це вже третій спалах із цієї ділянки за останні дні: 9 листопада стався X1.7, 10 листопада – X1.2 й 11 листопада – X5.1.

Усі вони супроводжувалися викидами корональної маси (CME), які, за даними центру досліджень NOAA, можуть об’єднатися й ударити по Землі 12 листопада, спричинивши бурю рівня G4 –одну з найсильніших у нинішньому сонячному циклі.

Що таке спалах X5.1

Сонячні спалахи класифікують від A до X, де кожен рівень удесятеро сильніший за попередній. Події класу X — найпотужніші, а цифра після літери позначає інтенсивність. Тож X5.1 – це майже пік шкали.

Викид плазми, який супроводжував цей спалах, рухається зі швидкістю понад 7 млн км/год.

За прогнозами астрономів, коли він досягне атмосфери Землі, можливі збої навігації, зв’язку й навіть мерехтіння північного сяйва в регіонах, де його зазвичай не видно.

Пляма AR4274 вважається однією з найактивніших у нинішньому 25-му сонячному циклі, який триває з 2019 року. Фахівці називають цей тиждень піком сонячної активності 2025 року та радять уважно стежити за прогнозами космічної погоди.

