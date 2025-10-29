Первой в истории публичной компанией, капитализация которой достигла $5 трлн, стала Nvidia.

Nvidia стала первой компанией с капитализацией в $5 трлн

Как пишет Bloomberg со ссылкой на рыночные данные, акции Nvidia в ходе торгов 29 октября выросли на 5,3%, до $211,63 на пике. Сообщается, что акции торгуются в районе $206,50%, капитализация Nvidia составляет $5,03 трлн.

Отмечается, что всего четыре месяца назад рыночная стоимость Nvidia пробила отметку в $4 трлн, и с тех пор рост ускорился. Кроме нее, есть лишь две компании, перешагнувшие этот рубеж совсем недавно — Microsoft и Apple.

Сейчас смотрят

Такой прыжок компания осуществила в ходе ряда сделок, о которых объявил гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг — с Samsung Electronics, Hyundai Motor и с Nokia. В последнюю Nvidia инвестирует $1 млрд в рамках стратегического сотрудничества.

Кроме того, Хуанг отверг опасения относительно пузыря в отношении искусственного интеллекта, заявив, что новейшие чипы должны принести полтриллиона долларов дохода. Компания также представила новую систему для соединения квантовых компьютеров со своими чипами ИИ.

Кроме того, еще одним поводом для роста акций Nvidia стало намерение президента Штатов Дональда Трампа обсудить на встрече с главой КНР Си Цзиньпином чипы Blackwell. Он ранее упоминал, что может разрешить Nvidia экспортировать в Китай упрощенную его версию, и инвесторы надеются на сделку, пишет Bloomberg.

— Рыночная капитализация в $5 трлн была бы немыслима еще несколько лет назад. Рынок, безусловно, очень верит в идею, что искусственный интеллект будет трансформационным, — сказал главный инвестиционный директор и главный рыночный стратег Truist Advisory Services Кит Лернер.

С начала 2025 года котировки компании выросли на 50% к уровню закрытия торгов 28 октября, и это обеспечило почти пятую часть роста индекса S&P 500, который за то же время прибавил 17%, пишет издание.

Подавляющее большинство аналитиков оптимистично смотрят на перспективы Nvidia. Из 80 экспертов, которых отслеживает Bloomberg, более 90% рекомендуют акции компании к покупке. Лишь один советует продавать: это аналитик Seaport Global Securities Джей Голдберг.

По сравнению с концом 2022 года акции Nvidia выросли на 1300%, и часть аналитиков сомневаются, что они продолжат расти столь же быстрыми темпами. Как ожидает директор по инвестициям Fort Pitt Capital Group Дэн Ай, компания уступит часть рынка конкурентам вроде AMD и Broadcom, которые разрабатывают свои ИИ-чипы.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.