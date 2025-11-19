Платформа Roblox объявила о масштабном ужесточении правил безопасности. Дети больше не смогут переписываться со взрослыми незнакомцами.

Это решение стало ответом на многолетнюю критику относительно доступа несовершеннолетних к опасному контенту и возможности контакта со взрослыми пользователями.

С декабря новые правила начнут действовать в Австралии, Новой Зеландии и Нидерландах, а с января 2026 года — во всем мире. Для пользования чатами будет обязательной проверка возраста через технологию распознавания лиц.

Новые правила Roblox

Разработчики заявили, что Roblox станет первой крупной игровой платформой, где доступ к чатам возможен только после прохождения обязательной возрастной верификации.

Компания внедряет технологию Facial Age Estimation, которая, по словам руководителя службы безопасности Roblox Мэтта Кауфмана, может определять возраст с точностью в пределах одного-двух лет для пользователей от 5 до 25 лет.

Новая система должна предотвратить возможность общения детей со взрослыми незнакомцами — это одна из главных претензий к Roblox в последние годы.

Платформа в среднем собирала более 80 млн активных игроков ежедневно в 2024 году, и примерно 40% из них были моложе 13 лет.

Почему Roblox усиливает защиту детей

Roblox долгое время подвергалась критике за то, что несовершеннолетние могут сталкиваться со взрослым контентом или вступать в контакт с потенциально опасными взрослыми. В нескольких американских штатах, в частности в Техасе, Кентукки и Луизиане, против компании поданы иски по вопросам детской безопасности.

В марте CEO платформы Дэйв Басзуки заявил, что родители, которые беспокоятся за безопасность детей, “не должны позволять им пользоваться сервисом”. Однако многие родители и защитники детей говорят, что этого недостаточно, ведь нежелательные контакты и контент все еще возможны.

Менеджер Рани Говендер из британской организации по защите детей NSPCC заявила, что несовершеннолетние сталкиваются с “неприемлемыми рисками”, которые делают их уязвимыми для вреда и онлайн-злоупотреблений. Она приветствовала изменения, но призвала Roblox обеспечить, чтобы платформа реально стала более безопасной и не позволяла взрослым манипулировать детьми.

Ранее платформа уже попадала в скандал из-за игры Spray Paint на платформе Roblox, которую использовали для распространения языка ненависти и оскорбительных символов. Были зафиксированы десятки случаев обхода модерации, несмотря на усилия компании усилить безопасность.

Источник : BBC

