Платформа Roblox оголосила про масштабне посилення правил безпеки. Діти більше не зможуть переписуватися з дорослими незнайомцями.

Це рішення стало відповіддю на багаторічну критику щодо доступу неповнолітніх до небезпечного контенту та можливості контакту з дорослими користувачами.

З грудня нові правила почнуть діяти в Австралії, Новій Зеландії та Нідерландах, а з січня 2026 – у всьому світі. Для користування чатами буде обов’язковою перевірка віку через технологію розпізнавання обличчя.

Нові правила Roblox

Розробники заявили, що Roblox стане першою великою ігровою платформою, де доступ до чатів можливий лише після проходження обов’язкової вікової верифікації.

Компанія запроваджує технологію Facial Age Estimation, яка, за словами керівника служби безпеки Roblox Метта Кауфмана, може визначати вік із точністю у межах одного-двох років для користувачів від 5 до 25 років.

Нова система має запобігти можливості спілкування дітей з дорослими незнайомцями – це одна з головних претензій до Roblox упродовж останніх років.

Платформа в середньому збирала понад 80 млн активних гравців щодня у 2024 році, і приблизно 40% з них були молодші 13 років.

Чому Roblox посилює захист дітей

Roblox тривалий час зазнавала критики за те, що неповнолітні можуть стикатися з дорослим контентом або вступати в контакт із потенційно небезпечними дорослими. У кількох американських штатах, зокрема в Техасі, Кентуккі та Луїзіані, проти компанії подані позови через питання дитячої безпеки.

У березні CEO платформи Дейв Басзукі заявив, що батьки, які хвилюються за безпеку дітей, “не повинні дозволяти їм користуватися сервісом”. Однак багато батьків і захисників дітей кажуть, що цього недостатньо, адже небажані контакти та контент все ще можливі.

Менеджерка Рані Говендер з британської організації із захисту дітей NSPCC заявила, що неповнолітні стикаються з “неприйнятними ризиками”, які роблять їх вразливими до шкоди та онлайн-зловживань. Вона привітала зміни, але закликала Roblox забезпечити, щоб платформа реально стала безпечнішою та не дозволяла дорослим маніпулювати дітьми.

Раніше платформа вже потрапляла у скандал через гру Spray Paint на платформі Roblox, яку використовували для поширення мови ненависті й образливих символів. Було зафіксовано десятки випадків обходу модерації, попри зусилля компанії посилити безпеку.

Джерело : BBC

