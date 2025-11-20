Утром 20 ноября более трети сети Киевстара осталась без электропитания.

Об этом сообщил CEO компании Александр Комаров, назвав этот день одним из самых тяжелых для оператора с лета 2024 года.

Киевстар не работает – в чем причина

По словам Комарова, по состоянию на 9:00 утра более 30% сети Киевстара работали без света. Такая ситуация наблюдалась почти равномерно по всей стране. Пять региональных технологических центров переведены на генераторы.

Сейчас смотрят

– В целом сеть, в очень большой части в течение суток, работает на АКБ и генераторах. К сожалению, около 4% сайтов потеряли работоспособность, – признал СЕО компании.

Александр Комаров напомнил, что в Киевстаре начали заранее готовиться к длительным отключениям света. Инвестиции в модернизацию систем резервного питания в 2024–2025 годах составили почти 300 млн грн.

Как работает интернет от Киевстара

К началу осени оператор обеспечил 99% сети Домашнего Интернета возможностью работать до 12 часов автономно, установив более 80 тысяч LiFePO4-аккумуляторов.

– Таким образом, когда нет света, фиксированная сеть остается работоспособной. Но для того, чтобы пользоваться интернетом как можно дольше, абонентам стоит сделать свою часть бэкапа – подключить свои роутеры к резервному питанию. Достаточно повербанка, источника бесперебойного питания (ИБП) или зарядной станции, – отметил Комаров.

Сейчас такие решения есть только у 15–20% пользователей, а во время недавнего полного блэкаута в Полтавской области клиентский резерв составлял всего 2%, добавил СЕО Киевстара.

Он отметил, что при отсутствии света в домах стационарные роутеры отключаются, а пользователи массово переходят на мобильный интернет. В результате резко возрастает нагрузка на базовые станции, сокращается время их автономной работы, а качество мобильной связи и скорость передачи данных заметно ухудшаются.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.