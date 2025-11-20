Зранку 20 листопада понад третина мережі Київстару залишилася без електроживлення.

Про це повідомив CEO компанії Олександр Комаров, назвавши цей день одним із найважчих для оператора від літа 2024 року.

Київстар не працює – у чому причина

За словами Комарова, станом на 9:00 ранку більше ніж 30% мережі Київстару працювали без світла. Така ситуація спостерігалася майже рівномірно по всій країні. П’ять регіональних технологічних центрів переведені на генератори.

– Загалом мережа, в дуже великій частині протягом доби, працює на АКБ та генераторах. На жаль, близько 4% сайтів втратили працездатність, – визнав СЕО компанії.

Олександр Комаров нагадав, що у Київстарі почали завчасно готуватися до тривалих вимкнень світла. Інвестиції у модернізацію систем резервного живлення у 2024–2025 роках склали майже 300 млн грн.

Як працює інтернет від Київстара

До початку осені оператор забезпечив 99% мережі Домашнього Інтернету можливістю працювати до 12 годин автономно, встановивши понад 80 тисяч LiFePO4-акумуляторів.

– Таким чином, коли немає світла, фіксована мережа залишається працездатною. Але для того, щоб користуватись інтернетом якомога довше, абонентам варто зробити свою частину бекапу – під’єднати свої роутери до резервного живлення. Достатньо повербанка, безперебійника (ДБЖ) або зарядної станції, – зазначив Комаров.

Наразі такі рішення має лише 15–20% користувачів, а під час недавнього повного блекауту на Полтавщині клієнтський резерв становив лише 2%, додав СЕО Київстара.

Він зауважив, що за відсутності світла в будинках стаціонарні роутери вимикаються, а користувачі масово переходять на мобільний інтернет. У результаті різко зростає навантаження на базові станції, скорочується час їхньої автономної роботи, а якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних помітно погіршуються.

