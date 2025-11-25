Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4670-IX, который утверждает обязательные стандарты скорости мобильного интернета и усиливает контроль за качеством мобильной связи.

Документ меняет правила работы операторов и должен обеспечить более стабильный интернет в городах и селах.

В Минцифре подчеркивают, что это один из ключевых шагов к прогнозируемой и равномерной связи по всей стране.

Что меняет закон №4670-IX

Закон определяет скорость интернета как официальный параметр качества, а не условный показатель из технических характеристик или рекламы. Впервые государство фиксирует минимальные стандарты, которых операторы должны придерживаться.

– Ранее операторы декларировали теоретические показатели. Теперь скорость интернета – официальный параметр качества, где государство устанавливает минимальный уровень качества услуг абонентов, а операторы будут обязаны его соблюдать, – пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Новая система контроля предусматривает передачу результатов тестов скорости со смартфонов непосредственно в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК).

– Украинцы смогут самостоятельно проводить спид-тесты, а реальные данные будут автоматически поступать в регулятор. Это позволит быстрее выявлять проблемные зоны для улучшения, – добавил Федоров.

Закон также отменяет мораторий на плановые проверки соблюдения лицензионных условий. Минцифра ожидает, что это станет стимулом для более активного развития связи именно в селах и малых общинах, где качество интернета остается самым низким.

Документ также закрепляет норму, что национальный роуминг будет работать и после завершения военного положения. Это означает, что абоненты смогут переключаться между операторами в случае аварий или перебоев со связью, чтобы оставаться на связи во время любых чрезвычайных ситуаций.

