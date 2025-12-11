Apple опубликовала ежегодный рейтинг самых популярных приложений и игр. Главным открытием стало то, что первое место среди бесплатных iPhone-приложений занял ChatGPT.

Впервые за время существования мобильной версии ИИ-ассистента он возглавил список, обойдя соцсети, мессенджеры и инструменты, которыми пользуются миллионы людей.

ChatGPT – самое популярное приложение App Store

Приложение стремительно поднялось в рейтингах – в 2024 году оно было четвертым, а в 2023-м вообще не попало в первую десятку, несмотря на громкий дебют на iPhone в мае того же года.

Сейчас смотрят

ChatGPT опередил Threads, занявший второе место. Замыкает тройку лидеров – Google, за которым следуют TikTok и WhatsApp. Следующие пять мест распределились так: Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail и Google Gemini.

Тот факт, что ИИ-приложение обогнало платформы для соцсетей, видео и навигации, свидетельствует о резком росте спроса на искусственный интеллект и его вхождении в повседневную жизнь пользователей.

Еще в марте ChatGPT стал самым загружаемым приложением в мире – это был первый сигнал, что он может выйти на лидирующую позицию в ежегодном рейтинге Apple.

Другие лидеры рейтинга Apple 2025

Кроме бесплатных приложений для iPhone, Apple обнародовала победителей во всех ключевых категориях. Среди бесплатных игр первое место занял Block Blast!, а среди платных игр снова доминирует Minecraft.

В рейтинге платных приложений для iPhone лидером стал HotSchedules — сервис для управления рабочими графиками, который уже не первый год сохраняет высокую популярность.

На iPad среди платных инструментов удерживает первенство Procreate, тогда как самым загружаемым бесплатным приложением стал YouTube.

В категории игр для iPad победил Roblox, а в сервисе Apple Arcade первое место в этом году получило приложение NFL Retro Bowl ’26.

Ранее платформа TikTok подвела музыкальные итоги года и обнародовала список артистов, треков и трендов, которые определяли глобальную музыкальную культуру в 2025-м.

Источник : TechCrunch

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.