Apple опублікувала щорічний рейтинг найпопулярніших застосунків та ігор. Головним відкриттям стало те, що перше місце серед безплатних iPhone-додатків посів ChatGPT.

Уперше за час існування мобільної версії ШІ-асистента він очолив список, обійшовши соцмережі, месенджери та інструменти, якими користуються мільйони людей.

ChatGPT – найпопулярніший застосунок App Store

Застосунок стрімко піднявся в рейтингах – у 2024 році він був четвертим, а у 2023-му взагалі не потрапив до першої десятки, попри гучний дебют на iPhone у травні того ж року.

Зараз дивляться

ChatGPT випередив Threads, що посів друге місце. Закриває трійку лідерів – Google, за яким слідують TikTok та WhatsApp. Наступні пʼять місць розподілилися так: Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail та Google Gemini.

Факт, що ШІ-додаток обігнав платформи для соцмереж, відео та навігації, свідчить про різке зростання попиту на штучний інтелект і його входження у щоденне життя користувачів.

Ще у березні ChatGPT став найзавантажуванішим застосунком у світі – це був перший сигнал, що він може вийти на лідерську позицію у щорічному рейтингу Apple.

Інші лідери рейтингу Apple 2025

Окрім безплатних застосунків для iPhone, Apple оприлюднила переможців у всіх ключових категоріях. Серед безплатних ігор перше місце посів Block Blast!, а серед платних ігор знову домінує Minecraft.

У рейтингу платних застосунків для iPhone лідером став HotSchedules — сервіс для керування робочими графіками, який уже не перший рік зберігає високу популярність.

На iPad серед платних інструментів утримує першість Procreate, тоді як найбільш завантажуваним безплатним застосунком став YouTube.

У категорії ігор для iPad переміг Roblox, а в сервісі Apple Arcade перше місце цього року отримав додаток NFL Retro Bowl ’26.

Раніше платформа TikTok підбила музичні підсумки року та оприлюднила список артистів, треків і трендів, які визначали глобальну музичну культуру у 2025-му.

Джерело : TechCrunch

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.