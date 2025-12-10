TikTok підбив музичні підсумки року та оприлюднив список артистів, треків і трендів, які визначали глобальну музичну культуру у 2025-му.

На платформі наголошують, що вісім з десяти треків, що очолювали чарт Billboard цього року, спершу стали вірусними саме у TikTok.

Артист року – Katseye

Головною музичною сенсацією став дівочий гурт Katseye. Колектив, що обʼєднав з учасниць із США, Південної Кореї, Швейцарії та Філіппін, за два роки перетворився на одну з найпопулярніших груп світу.

Зараз дивляться

У 2025 році їхні треки зібрали понад 30 млрд переглядів і стали основою для 12 млн роликів. Серед найпомітніших вірусних успіхів – композиція Gnarly, яка запустила міжнародний танцювальний тренд.

Ще один хіт – Gabriela – набрав майже 10 млрд переглядів, піднявся до сьомої позиції у глобальному топі Spotify та отримав номінацію на премію Grammy.

Пісня року – повернення старого хіта

Неочікуваним тріумфом стала композиція Pretty Little Baby співачки Конні Френсіс, записана ще у 1962 році.

Трек пережив новий сплеск популярності, коли користувачі TikTok почали використовувати його для сімейних та зворушливих відео. Загалом ця пісня стала основою для понад 28 млн роликів і зібрала понад 68 млрд переглядів.

На хвилі вірусності Pretty Little Baby провела п’ять тижнів у глобальному чарті Billboard. Артистка навіть створила власний акаунт у TikTok і зізналася, що вражена поверненням свого хіта до світових трендів через десятки років після релізу.

Які треки зберігали найчастіше

Функція Add to Music App, яка дозволяє зберігати треки зі стрічки TikTok у стримінгових сервісах, цього року перевищила позначку у 3 млрд збережень.

Найчастіше з-поміж артистів користувачі додавали музику Тейлор Свіфт, особливо її новий альбом The Life of a Showgirl, який швидко зібрав мільйони прослуховувань.

Піснею, що юзери додавали найчастіше, став трек Back to Friends від виконавця Sombr. Його використовували у 7,7 млн роликів, а на Spotify він набрав понад мільярд прослуховувань. Це принесло артисту першу появу у Billboard Hot 100 та номінацію на Grammy.

Серед альбомів таким став So Close To What від Тейт Макрей, який після релізу дебютував на першому місці у Billboard 200.

Тренд року

Одним із найпотужніших вірусних явищ стала пісня Anxiety від Doechii. Хоча демоверсія композиції існувала з 2019 року, у 2025-му TikTok-користувачі масово просили її офіційний реліз.

Після виходу трек запустив популярний танцювальний флешмоб, натхненний рухами з комедійного серіалу Принц із Беверлі-Гіллз. До тренду долучився виконавець головної ролі у шоу Вілл Сміт.

Anxiety зібрала понад 10 млн роликів і 51 млрд переглядів, потрапила до першої десятки Billboard Hot 100 та отримала п’ять номінацій на Grammy.

Автор року

Авторкою року за версією TikTok стала Ejae – вокалістка і сонграйтерка, відома за своєю роботою над саундтреком до фільму Кейпоп-мисливиці на демонів.

Її пісня Golden стала одним із найпопулярніших треків року: близько 10 млн роликів, понад 23 млрд переглядів та перші місця у Billboard Hot 100 і Billboard Global 200.

До слова, трек Golden потрапив до списку номінантів на Золотий глобус 2026 у категорії Найкраща оригінальна пісня. Анімаційний фільм про пригоди айдолів-мисливець Румі, Міри та Зої претендує на статуетку у номінації Найкращий мультфільм.

Джерело : TikTok

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.