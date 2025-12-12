Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
Тріумф Clair Obscur: Expedition 33 – хто переміг на The Game Awards 2025
Главное
- Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 получила девять наград.
- Сюжет игры разворачивается в мире, где сверхъестественное существо каждый год уменьшает возраст жизни людей.
- На церемонии также представили трейлеры новых релизов, которые ждут игроки.
Источник: BBC
