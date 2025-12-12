Тріумф Clair Obscur: Expedition 33 – хто переміг на The Game Awards 2025
- Рольова гра Clair Obscur: Expedition 33 здобула дев’ять нагород.
- Сюжет гри розгортається у світі, де надприродна істота щороку зменшує вік життя людей.
- На церемонії також представили трейлери нових релізів, на які чекають гравці.
Рольова гра Clair Obscur: Expedition 33 стала абсолютним тріумфатором The Game Awards 2025 і забрала головну нагороду, отримавши звання гри року.
Загалом проєкт студії Sandfall Interactive здобув дев’ять статуеток, ставши найбільш титулованою грою церемонії.
Clair Obscur: Expedition 33 – тріумф на The Game Awards 2025
Події Clair Obscur розгортаються у темному фентезі-світі, де надприродна істота, відома як Художниця, щороку малює на скелі Моноліту щоразу менше число, і всі люди, чий вік перевищує це число, зникають. Гравці проходять історію добровольців Експедиції 33, які намагаються зупинити цю силу.
Окрім того, що Clair Obscur: Expedition 33 забрала головний трофей вечора, гра здобула перемогу ще у восьми категоріях. У її скарбничці: найкраща режисура, оповідь, акторська гра, художня постановка, музика і саундтрек, найкраща RPG, незалежна гра та дебютна інді-гра.
Отримуючи нагороду, директор студії Ґійом Брош назвав 2025-й “дивним, але неймовірним роком” для команди та подякував розробникам навчальних роликів на YouTube.
– Ми не знали, як робити ігри, поки не дивилися їхні відео, – здивував усіх зізнанням Ґійом Брош.
The Game Awards 2025 – список переможців
Попри домінування Clair Obscur, низка інших ігор також забрала важливі нагороди:
- Найкращий аудіодизайн – Battlefield 6
- Найкраща пригодницька гра – Hollow Knight: Silksong
- Найкраща гра в жанрі дії – Hades II
- Найкраща сімейна гра – Donkey Kong Bananza
- Найкраща мобільна гра – Umamusume: Pretty Derby
- Найкраща спортивна/перегонова гра – Mario Kart World
- Найкраща кіберспортивна гра – Counter-Strike 2
- Найкраща стратегія/симулятор – Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles
- Найкраща VR/AR-гра – The Midnight Walk
- Підтримка спільноти – Baldur’s Gate 3
- Найочікуваніша гра – Grand Theft Auto VI
- Вибір гравців – Wuthering Waves
З повним списком переможців The Game Awards 2025 можна ознайомитися на сайті премії.
Церемонія в Лос-Анджелесі традиційно поєднала нагородження з прем’єрами нових проєктів. Глядачам показали перші кадри нових Tomb Raider, трейлер продовження Control: Resonant, нову RPG у світі Star Wars та анонсований Larian Studios проєкт Divinity.
Фото: скриншот з трейлера