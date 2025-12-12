Рольова гра Clair Obscur: Expedition 33 стала абсолютним тріумфатором The Game Awards 2025 і забрала головну нагороду, отримавши звання гри року.

Загалом проєкт студії Sandfall Interactive здобув дев’ять статуеток, ставши найбільш титулованою грою церемонії.

Clair Obscur: Expedition 33 – тріумф на The Game Awards 2025

Події Clair Obscur розгортаються у темному фентезі-світі, де надприродна істота, відома як Художниця, щороку малює на скелі Моноліту щоразу менше число, і всі люди, чий вік перевищує це число, зникають. Гравці проходять історію добровольців Експедиції 33, які намагаються зупинити цю силу.

Окрім того, що Clair Obscur: Expedition 33 забрала головний трофей вечора, гра здобула перемогу ще у восьми категоріях. У її скарбничці: найкраща режисура, оповідь, акторська гра, художня постановка, музика і саундтрек, найкраща RPG, незалежна гра та дебютна інді-гра.

Отримуючи нагороду, директор студії Ґійом Брош назвав 2025-й “дивним, але неймовірним роком” для команди та подякував розробникам навчальних роликів на YouTube.

– Ми не знали, як робити ігри, поки не дивилися їхні відео, – здивував усіх зізнанням Ґійом Брош.

The Game Awards 2025 – список переможців

Попри домінування Clair Obscur, низка інших ігор також забрала важливі нагороди:

Найкращий аудіодизайн – Battlefield 6

Найкраща пригодницька гра – Hollow Knight: Silksong

Найкраща гра в жанрі дії – Hades II

Найкраща сімейна гра – Donkey Kong Bananza

Найкраща мобільна гра – Umamusume: Pretty Derby

Найкраща спортивна/перегонова гра – Mario Kart World

Найкраща кіберспортивна гра – Counter-Strike 2

Найкраща стратегія/симулятор – Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles

Найкраща VR/AR-гра – The Midnight Walk

Підтримка спільноти – Baldur’s Gate 3

Найочікуваніша гра – Grand Theft Auto VI

Вибір гравців – Wuthering Waves

З повним списком переможців The Game Awards 2025 можна ознайомитися на сайті премії.

Церемонія в Лос-Анджелесі традиційно поєднала нагородження з прем’єрами нових проєктів. Глядачам показали перші кадри нових Tomb Raider, трейлер продовження Control: Resonant, нову RPG у світі Star Wars та анонсований Larian Studios проєкт Divinity.

Фото: скриншот з трейлера

Джерело : BBC

