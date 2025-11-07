Релиз GTA VI снова отложили: когда выйдет игра
- Студия объяснила, почему игрокам придется ждать еще дольше.
- Задержке предшествовал скандал с увольнением сотрудников.
- Эксперты прогнозируют рекордные продажи после выхода игры.
Разработчики Rockstar Games официально сообщили о новой переносе релиза GTA VI.
Студия уже не впервые откладывает выпуск одной из самых ожидаемых видеоигр десятилетия.
Что известно о задержке релиза GTA VI
Изначально GTA 6 планировали выпустить осенью 2025 года, а затем – в мае 2026-го. Однако компания заявила, что нуждается в дополнительном времени, чтобы “довести игру до того уровня качества, которого фанаты ожидают и которого заслуживают”.
В новом заявлении Rockstar извинились перед поклонниками за длительное ожидание и поблагодарили за терпение. Теперь релиз игры официально запланирован на 19 ноября 2026 года.
В компании подчеркнули, что разработчики “чрезвычайно взволнованы” тем, что игроки смогут исследовать вымышленный штат Леонида, вдохновленный американской Флоридой, и современную версию Vice City, стилизованную под Майами.
Объявление о переносе релиза GTA VI произошло вскоре после того, как Rockstar уволила 31 сотрудника своих британских студий. Организация IWGB, представляющая работников игровой индустрии, обвинила компанию в попытке остановить процесс создания профсоюза.
Возле офисов Rockstar в Лондоне и Эдинбурге прошли акции протеста. Издатель игры Take-Two Interactive пока не комментировал ситуацию.
GTA 6 – что известно об игре
Rockstar пока не разглашает подробности проекта. С начала разработки было представлено два трейлера, второй из которых появился в мае 2025 года и набрал почти 140 миллионов просмотров.
В нем показаны главные герои – Джейсон и Люсия, преступная пара, действующая в штате Леонида. Также фанатам представили локации и новых персонажей.
Предыдущая часть серии – GTA 5, выпущенная еще в 2013 году, – стала второй самой продаваемой игрой в истории и до сих пор остается популярной благодаря онлайн-режиму.
Rockstar имеет репутацию студии-перфекциониста, которая нередко откладывает выход своих проектов для совершенствования. Так, Red Dead Redemption 2 вышла почти на год позже запланированной даты, но в итоге получила признание критиков и игроков.
Эксперты прогнозируют, что GTA 6 станет одной из самых дорогих игр в истории из-за масштаба и сложности разработки. В то же время аналитики ожидают рекордных продаж после выхода. Оправдает ли игра огромные ожидания – покажет время.
Фото: скриншот из трейлера