Разработчики Rockstar Games официально сообщили о новой переносе релиза GTA VI.

Студия уже не впервые откладывает выпуск одной из самых ожидаемых видеоигр десятилетия.

Что известно о задержке релиза GTA VI

Изначально GTA 6 планировали выпустить осенью 2025 года, а затем – в мае 2026-го. Однако компания заявила, что нуждается в дополнительном времени, чтобы “довести игру до того уровня качества, которого фанаты ожидают и которого заслуживают”.

В новом заявлении Rockstar извинились перед поклонниками за длительное ожидание и поблагодарили за терпение. Теперь релиз игры официально запланирован на 19 ноября 2026 года.

В компании подчеркнули, что разработчики “чрезвычайно взволнованы” тем, что игроки смогут исследовать вымышленный штат Леонида, вдохновленный американской Флоридой, и современную версию Vice City, стилизованную под Майами.

Объявление о переносе релиза GTA VI произошло вскоре после того, как Rockstar уволила 31 сотрудника своих британских студий. Организация IWGB, представляющая работников игровой индустрии, обвинила компанию в попытке остановить процесс создания профсоюза.

Возле офисов Rockstar в Лондоне и Эдинбурге прошли акции протеста. Издатель игры Take-Two Interactive пока не комментировал ситуацию.

GTA 6 – что известно об игре

Rockstar пока не разглашает подробности проекта. С начала разработки было представлено два трейлера, второй из которых появился в мае 2025 года и набрал почти 140 миллионов просмотров.

В нем показаны главные герои – Джейсон и Люсия, преступная пара, действующая в штате Леонида. Также фанатам представили локации и новых персонажей.

Предыдущая часть серии – GTA 5, выпущенная еще в 2013 году, – стала второй самой продаваемой игрой в истории и до сих пор остается популярной благодаря онлайн-режиму.

Rockstar имеет репутацию студии-перфекциониста, которая нередко откладывает выход своих проектов для совершенствования. Так, Red Dead Redemption 2 вышла почти на год позже запланированной даты, но в итоге получила признание критиков и игроков.

Эксперты прогнозируют, что GTA 6 станет одной из самых дорогих игр в истории из-за масштаба и сложности разработки. В то же время аналитики ожидают рекордных продаж после выхода. Оправдает ли игра огромные ожидания – покажет время.

Фото: скриншот из трейлера

Источник : BBC

