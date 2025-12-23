В США в возрасте 55 лет погиб Винс Зампелла – один из создателей серии видеоигр Call of Duty.

Разработчик погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Калифорнии.

Гибель Винса Зампеллы – что известно

По данным дорожного патруля, автокатастрофа произошла днем в воскресенье, 21 декабря, на горной трассе в Калифорнии. По неизвестным причинам автомобиль съехал с дороги, врезался в бетонное ограждение и загорелся.

HOLY SHIT friends This just hit me like a frag grenade… Vince Zampella, the absolute LEGEND who co-created Call of Duty and built empires with Titanfall and Apex, gone at 55 in a brutal Ferrari crash up on Angeles Crest hwy Dude was living the…pic.twitter.com/Vl8ZO58GHG — Victoria Gonzalez (@VictoriaGo55816) December 23, 2025

Водитель погиб на месте, пассажир скончался позже в больнице. По информации СМИ, погибшим был именно Винс Зампелла.

Компания Electronic Arts, в структуре которой работал Зампелла, подтвердила гибель разработчика вечером понедельника, 22 декабря.

– Это невосполнимая утрата. Наши сердца с семьей Винса, его близкими и всеми, кого коснулась его работа, – говорится в сообщении.

В EA также отметили, что вклад Зампеллы существенно повлиял на развитие современной индустрии видеоигр и вдохновил миллионы игроков и разработчиков во всем мире.

Чем известен Винс Зампелла

Винс Зампелла начал карьеру в видеоигровой индустрии в середине 1990-х годов. В 2002 году вместе с Грантом Коллиером и Джейсоном Вестом он основал студию Infinity Ward.

Именно там Зампелла стал соавтором серии Call of Duty и работал над одними из самых известных частей франшизы — Modern Warfare (2007) и Modern Warfare 2 (2009). Общие продажи игр серии Call of Duty превысили 500 млн копий.

В 2010 году Зампелла основал студию Respawn Entertainment, которая создала серии Titanfall и многопользовательскую игру Apex Legends.

В последнее время он возглавлял развитие серии Battlefield в EA Games. Battlefield 6, вышедшая в октябре, получила положительные отзывы критиков.

