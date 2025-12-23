У США у віці 55 років загинув Вінс Зампелла – один з творців серії відеоігор Call of Duty.

Розробник загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Каліфорнії.

Загибель Вінса Зампелли — що відомо

За даними дорожнього патруля, автотроща сталася вдень в неділю, 21 грудня, на гірській трасі в Каліфорнії. З невідомих причин автомобіль з’їхав з дороги, врізався в бетонну огорожу та загорівся.

HOLY SHIT friends This just hit me like a frag grenade… Vince Zampella, the absolute LEGEND who co-created Call of Duty and built empires with Titanfall and Apex, gone at 55 in a brutal Ferrari crash up on Angeles Crest hwy Dude was living the…pic.twitter.com/Vl8ZO58GHG — Victoria Gonzalez (@VictoriaGo55816) December 23, 2025

Водій загинув на місці, пасажир помер пізніше в лікарні. За інформацією ЗМІ, загиблим був саме Вінс Зампелла.

Компанія Electronic Arts, у структурі якої працював Зампелла, підтвердила загибель розробника ввечері понеділка, 22 грудня.

– Це неосяжна втрата. Наші серця з родиною Вінса, його близькими та всіма, кого торкнулася його робота, – йдеться в повідомленні.

У EA також зазначили, що внесок Зампелли суттєво вплинув на розвиток сучасної індустрії відеоігор і надихнув мільйони гравців та розробників у всьому світі.

Чим відомий Вінс Зампелла

Вінс Зампелла розпочав кар’єру у відеоігровій індустрії в середині 1990-х років. У 2002 році разом із Грантом Колльєром та Джейсоном Вестом він заснував студію Infinity Ward.

Саме там Зампелла став співтворцем серії Call of Duty та працював над одними з найвідоміших частин франшизи – Modern Warfare (2007) і Modern Warfare 2 (2009). Загальні продажі ігор серії Call of Duty перевищили 500 млн копій.

У 2010 році Зампелла заснував студію Respawn Entertainment, яка створила серії Titanfall та багатокористувацьку гру Apex Legends.

Останнім часом він очолював розвиток серії Battlefield в EA Games. Battlefield 6, що вийшла у жовтні, отримала схвальні відгуки критиків.

Раніше стало відомо про смерть актора Джеймса Ренсона, відомий за ролями у серіалі Дроти та фільмі Воно 2. Причину смерті попередньо кваліфікували як самогубство.

