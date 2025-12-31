В среду, 31 декабря, поисковый сервис Google поздравил пользователей с наступающим Новым годом 2026 праздничным дудлом.

Новогодний дудл Google 2026

Логотип поисковика стилизован в золотом цвете с блестками. Буквы “о” заменены серебристой цифрой 2026. А дизайн дополняет конфетка-хлопушка, из которой выпало конфетти в золотом и фиолетовом цветах.

Если нажать на праздничный дудл Google, то поисковик переадресует на страницу, где содержится вся полезная информация по запросу Новый год.

Отметим, что компания Google традиционно по случаю важных событий представляет дудлы — креативные изменения логотипа.

Первый дудл появился в 1998 году, когда Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатели Google, отправились на фестиваль Burning Man.

Тогда они добавили к логотипу изображение деревянного человека (Burning Man — персонаж фестиваля). После успешного эксперимента Google начал внедрять дудлы и к другим праздникам.

Недавно Google подвел итоги 2025 года и представил рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей. В топе украинцев — График отключения света, Холостяк 2025, Игра в кальмара 2 и ряд других запросов.