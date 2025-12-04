Google подвел итоги 2025 года и представил рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей.

Анализ поисковой активности позволил определить ключевые темы, персоналии и события, которые больше всего интересовали украинцев в течение года.

Самые популярные запросы Google 2025

Уже второй год подряд лидером поисков стал График отключения света. Второе место занял проект Холостяк 2025, который сейчас транслирует телеканал СТБ и главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк.

На третьем месте сериал Игра в кальмара 2, премьера которого состоялась на Netflix в конце прошлого года. В первую десятку также вошли запросы: лабубу, Усик Дюбуа, Уэнсдей 2 сезон, Ущелье, Гангстерленд, Евровидение 2025 и НАБУ.

Найпопулярніші запити Google 2025

Фото: Google

Рейтинг персон, интерес к которым рос больше всего в течение 2025 года, возглавил боксер Александр Усик. Также пользователи активно искали информацию о главном герое Холостяка 14 Тарасе Цымбалюке и премьер-министре Украины Юлии Свириденко.

В категории Потери наибольшее количество запросов касалось блогерши Анны Жук, политика Андрея Парубия, российского актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.

Персона, интерес к которой рос больше всего:

  • Александр Усик
  • Тарас Цымбалюк
  • Юлия Свириденко
  • Тимур Миндич
  • Макс Корж
  • Мелания Трамп
  • Леся Никитюк
  • Константин Темляк
  • Геннадий Труханов
  • Джозеф Паркер

Ушли навсегда:

  • Анна Жук
  • Андрей Парубий
  • Роман Попов
  • Оззи Осборн
  • Максим Нелипа
  • Евгения Добровольская
  • Тигран Кеосаян
  • Чарли Кирк
  • Юрий Николаев
  • Халк Хоган

Вопрос: Что такое?:

  • Белый билет
  • НАБУ
  • Мобилизационное распоряжение
  • Договор пожизненного содержания
  • ТРО
  • Отпуск за счет службы
  • Военная присяга
  • Социальное сопровождение ветеранов
  • Военный учет
  • Растаможивание на ЗСУ

Покупка:

  • Лабубу
  • Пикап для ВСУ
  • Айфон 17
  • Женская военная форма
  • Красивая вышиванка
  • Экофло
  • Дрогобычская соль
  • Военные облигации
  • Валюта в банке
  • Генератор

Фильм:

  • Ущелье
  • Носферату
  • Хорошая плохая девочка
  • Майнкрафт
  • Анора
  • Дракула 2025
  • Наша вина
  • Мики 17
  • Лило и Стич
  • 28 лет спустя

Сериал года:

  • Игра в кальмара 2
  • Уэнсдей 2 сезон
  • Гангстерленд
  • Обратное направление
  • Домик для счастья 6 сезон
  • Джинни и Джорджия
  • День шакала
  • Дальний город
  • Любовь и пламя
  • Бункер миллиардеров
Источник: Google

