График отключения света и Холостяк: самые популярные запросы Google 2025
- Google представил рейтинг самых популярных запросов украинцев за 2025 год.
- Уже второй год подряд лидером поисковых запросов стал График отключения света.
- В категории Персоны список возглавил боксер Александр Усик.
Google подвел итоги 2025 года и представил рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей.
Анализ поисковой активности позволил определить ключевые темы, персоналии и события, которые больше всего интересовали украинцев в течение года.
Самые популярные запросы Google 2025
Уже второй год подряд лидером поисков стал График отключения света. Второе место занял проект Холостяк 2025, который сейчас транслирует телеканал СТБ и главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк.
На третьем месте сериал Игра в кальмара 2, премьера которого состоялась на Netflix в конце прошлого года. В первую десятку также вошли запросы: лабубу, Усик Дюбуа, Уэнсдей 2 сезон, Ущелье, Гангстерленд, Евровидение 2025 и НАБУ.
Рейтинг персон, интерес к которым рос больше всего в течение 2025 года, возглавил боксер Александр Усик. Также пользователи активно искали информацию о главном герое Холостяка 14 Тарасе Цымбалюке и премьер-министре Украины Юлии Свириденко.
В категории Потери наибольшее количество запросов касалось блогерши Анны Жук, политика Андрея Парубия, российского актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.
Персона, интерес к которой рос больше всего:
- Александр Усик
- Тарас Цымбалюк
- Юлия Свириденко
- Тимур Миндич
- Макс Корж
- Мелания Трамп
- Леся Никитюк
- Константин Темляк
- Геннадий Труханов
- Джозеф Паркер
Ушли навсегда:
- Анна Жук
- Андрей Парубий
- Роман Попов
- Оззи Осборн
- Максим Нелипа
- Евгения Добровольская
- Тигран Кеосаян
- Чарли Кирк
- Юрий Николаев
- Халк Хоган
Вопрос: Что такое?:
- Белый билет
- НАБУ
- Мобилизационное распоряжение
- Договор пожизненного содержания
- ТРО
- Отпуск за счет службы
- Военная присяга
- Социальное сопровождение ветеранов
- Военный учет
- Растаможивание на ЗСУ
Покупка:
- Лабубу
- Пикап для ВСУ
- Айфон 17
- Женская военная форма
- Красивая вышиванка
- Экофло
- Дрогобычская соль
- Военные облигации
- Валюта в банке
- Генератор
Фильм:
- Ущелье
- Носферату
- Хорошая плохая девочка
- Майнкрафт
- Анора
- Дракула 2025
- Наша вина
- Мики 17
- Лило и Стич
- 28 лет спустя
Сериал года:
- Игра в кальмара 2
- Уэнсдей 2 сезон
- Гангстерленд
- Обратное направление
- Домик для счастья 6 сезон
- Джинни и Джорджия
- День шакала
- Дальний город
- Любовь и пламя
- Бункер миллиардеров