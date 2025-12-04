Google подвел итоги 2025 года и представил рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей.

Анализ поисковой активности позволил определить ключевые темы, персоналии и события, которые больше всего интересовали украинцев в течение года.

Самые популярные запросы Google 2025

Уже второй год подряд лидером поисков стал График отключения света. Второе место занял проект Холостяк 2025, который сейчас транслирует телеканал СТБ и главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк.

Сейчас смотрят

На третьем месте сериал Игра в кальмара 2, премьера которого состоялась на Netflix в конце прошлого года. В первую десятку также вошли запросы: лабубу, Усик Дюбуа, Уэнсдей 2 сезон, Ущелье, Гангстерленд, Евровидение 2025 и НАБУ.

Рейтинг персон, интерес к которым рос больше всего в течение 2025 года, возглавил боксер Александр Усик. Также пользователи активно искали информацию о главном герое Холостяка 14 Тарасе Цымбалюке и премьер-министре Украины Юлии Свириденко.

В категории Потери наибольшее количество запросов касалось блогерши Анны Жук, политика Андрея Парубия, российского актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Александр Усик

Тарас Цымбалюк

Юлия Свириденко

Тимур Миндич

Макс Корж

Мелания Трамп

Леся Никитюк

Константин Темляк

Геннадий Труханов

Джозеф Паркер Ушли навсегда: Анна Жук

Андрей Парубий

Роман Попов

Оззи Осборн

Максим Нелипа

Евгения Добровольская

Тигран Кеосаян

Чарли Кирк

Юрий Николаев

Халк Хоган Вопрос: Что такое?: Белый билет

НАБУ

Мобилизационное распоряжение

Договор пожизненного содержания

ТРО

Отпуск за счет службы

Военная присяга

Социальное сопровождение ветеранов

Военный учет

Растаможивание на ЗСУ Покупка: Лабубу

Пикап для ВСУ

Айфон 17

Женская военная форма

Красивая вышиванка

Экофло

Дрогобычская соль

Военные облигации

Валюта в банке

Генератор Фильм: Ущелье

Носферату

Хорошая плохая девочка

Майнкрафт

Анора

Дракула 2025

Наша вина

Мики 17

Лило и Стич

28 лет спустя Сериал года: Игра в кальмара 2

Уэнсдей 2 сезон

Гангстерленд

Обратное направление

Домик для счастья 6 сезон

Джинни и Джорджия

День шакала

Дальний город

Любовь и пламя

Бункер миллиардеров Читайте также Врубай и Смарагдове небо: какие треки украинцы слушали в 2025 году

Источник : Google

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.