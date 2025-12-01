Amazon Web Services и Google Cloud объявили о запуске нового сервиса, который должен упростить работу компаний в нескольких облаках одновременно и снизить риски масштабных интернет-сбоев.

Речь идет о первом совместном решении двух техногигантов для быстрого и защищенного соединения между их облачными платформами.

Что меняет новый сервис

Компании по всему миру все чаще работают в нескольких облаках одновременно, однако ранее такая интеграция требовала длительных и сложных действий.

Чтобы соединить AWS и Google Cloud, нужно было заказывать физические соединения, согласовывать маршрутизаторы, проверять стабильность каналов и ждать активации инфраструктуры неделями или даже месяцами.

Запущенное решение избавляет бизнес от необходимости заниматься этими техническими процессами. Новый механизм позволяет создавать частный канал связи между обоими облаками буквально за несколько минут через консоль или API.

Это также первый случай, когда AWS и Google Cloud разработали совместную открытую спецификацию — стандарт, который могут использовать и другие провайдеры для построения мультиоблачных сетей.

Что получат пользователи

Новая система работает на базе технологий AWS Interconnect – multicloud и Google Cloud Cross-Cloud Interconnect. Для обеспечения надежности применено четырехуровневое резервирование – независимые каналы и маршрутизаторы, которые поддерживают связь даже в случае отдельных сбоев. Компании также осуществляют постоянный мониторинг сети, чтобы выявлять и устранять возможные проблемы заблаговременно.

Данные между платформами передаются в зашифрованном виде по стандарту MACsec. Salesforce, которая уже тестирует новую модель, отмечает, что подход позволяет значительно быстрее объединять их систему Data 360 с различными облачными средами и упрощает работу с большими массивами данных.

Пользователи получают частное высокоскоростное соединение между двумя ведущими облачными сервисами и возможность настраивать его без физической инфраструктуры. Это ускоряет работу, делает ее более стабильной и позволяет компаниям свободно перемещать данные и приложения между платформами.

Напомним, в середине ноября произошел масштабный сбой в работе Cloudflare — одного из крупнейших провайдеров сетевой инфраструктуры.

Источник : Google

