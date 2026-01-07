Соцсеть X снова получила волну жалоб из-за работы чат-бота Grok. Пользователи сообщают, что с его помощью массово создают изображения людей, которых искусственный интеллект “раздевает” без их согласия.

Речь идет о фото реальных пользователей X, измененных по просьбе других аккаунтов. По данным независимого анализа, за сутки Grok генерировал тысячи таких изображений каждый час. Большинство из них имели сексуализированный характер и сразу публиковались в ленте соцсети.

Жалобы пользователей не работают

Люди, чьи фото использовали для создания таких изображений, жалуются, что добиться удаления фейковых нюдсов сложно.

Сейчас смотрят

Жалобы через систему модерации часто остаются без ответа или же платформа сообщает, что нарушений правил не обнаружено. При этом сам контент продолжает оставаться доступным.

Некоторые пользователи пытались обращаться напрямую к Grok в комментариях. Чат-бот в ответ может извиняться или писать, что изображение будет удалено, однако новые картинки продолжают появляться.

Позиция Илона Маска

Владелец платформы Илон Маск ранее заявлял, что ответственность за незаконный контент должны нести пользователи, которые просят чат-бот его создать. В то же время X не сообщала, планирует ли она изменять работу Grok или ужесточать ограничения.

Ситуация уже привлекла внимание регуляторов в Европейском Союзе и ряде других стран. Там подчеркивают, что речь идет не о свободе слова, а о распространении контента без согласия людей.

В течение прошлого года чат-бот Маска неоднократно оказывался в центре различных скандалов, в частности речь идет об оскорбительных и антисемитских постах, в которых Grok положительно упоминал Адольфа Гитлера.

Источник : Bloomberg