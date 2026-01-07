SpaceX готовится лететь на Марс: Starship выводят на новый этап испытаний
- SpaceX показала ракету Starship, которую готовит для будущих полетов на Марс.
- 12-й испытательный запуск запланирован на первый квартал 2026 года.
- Для этого полета уже собрали новый ускоритель.
Компания Илона Маска SpaceX показала ракету Starship, которую готовит для будущих полетов на Марс.
Аппарат уже проходит финальную подготовку к новому испытательному запуску, который ожидается в первом квартале 2026 года.
Подготовка к запуску
Ранее SpaceX обнародовала фото с космодрома Starbase в Южном Техасе. На снимке виден полностью собранный ускоритель Super Heavy, установленный в высотном ангаре.
Stack complete pic.twitter.com/9rY1acpavs
— SpaceX (@SpaceX) December 24, 2025
В компании подтвердили, что именно этот носитель будет использоваться во время 12-го испытательного полета Starship.
Точной даты запуска SpaceX пока не объявляла. Известно, что подготовка к старту затянулась из-за проблем с предыдущим ускорителем.
Несущая ракета, которая изначально планировалась для этого полета, деформировалась во время испытаний в конце ноября. После этого компания подготовила другую Super Heavy.
Полет на Марс – перспективы
Новый испытательный запуск станет первым для обновленной конфигурации ракеты, которая получила ряд конструктивных изменений и новые двигатели Raptor 3.
В SpaceX заявляют, что именно эту конфигурацию Starship компания рассматривает как основу для будущих полетов на Марс.
Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск ранее сообщал, что хотел бы отправить несколько беспилотных Starship к Красной планете во время ближайшего межпланетного окна, которое откроется в конце 2026 года.
Такое выравнивание Земли и Марса для эффективных межпланетных полетов происходит примерно раз в 26 месяцев.
Перед межпланетными миссиями Starship должен выполнить ряд ключевых задач, в частности впервые выйти на околоземную орбиту и отработать дозаправку в космосе. Именно эти этапы SpaceX планирует постепенно проверять во время ближайших тестовых запусков.
Ракета Starship – самая мощная в мире
Сейчас Starship является самой большой и мощной ракетой из всех, что когда-либо создавало человечество.
В полностью собранном виде ее высота превышает 122 метра. Конструкция состоит из двух полностью многоразовых ступеней: нижней Super Heavy и верхней ступени высотой 52 метра, которую также называют Starship или Ship.
В 2025 году Starship совершила пять испытательных полетов. Первые три суборбитальных запуска сопровождались техническими проблемами, тогда как два последних – в августе и октябре – прошли полностью по плану.