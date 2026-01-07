SpaceX готується летіти на Марс: Starship виводять на новий етап випробувань
- SpaceX показала ракету Starship, яку готує для майбутніх польотів на Марс.
- 12-й випробувальний запуск, заплановано на перший квартал 2026 року.
- Для цього польоту вже зібрали новий прискорювач.
Компанія Ілона Маска SpaceX показала ракету Starship, яку готує для майбутніх польотів на Марс.
Апарат уже проходить фінальну підготовку до нового випробувального запуску, який очікується у першому кварталі 2026 року.
Підготовка до запуску
Раніше SpaceX оприлюднила фото з космодрому Starbase у Південному Техасі. На знімку видно повністю зібраний прискорювач Super Heavy, встановлений у висотному ангарі.
Stack complete pic.twitter.com/9rY1acpavs
— SpaceX (@SpaceX) December 24, 2025
У компанії підтвердили, що саме цей носій використовуватиметься під час 12-го випробувального польоту Starship.
Точної дати запуску SpaceX наразі не оголошувала. Відомо, що підготовка до старту затягнулася через проблеми з попереднім прискорювачем.
Носій, який спочатку планували для цього польоту, деформувався під час випробувань наприкінці листопада. Після цього компанія підготувала інший Super Heavy.
Політ на Марс – перспективи
Новий випробувальний запуск стане першим для оновленої конфігурації ракети, яка отримала низку конструктивних змін і нові двигуни Raptor 3.
У SpaceX заявляють, що саме цю конфігурацію Starship компанія розглядає як основу для майбутніх польотів на Марс.
Засновник і генеральний директор SpaceX Ілон Маск раніше повідомляв, що хотів би відправити кілька безпілотних Starship до Червоної планети під час найближчого міжпланетного вікна, яке відкриється наприкінці 2026 року.
Таке вирівнювання Землі й Марса для ефективних міжпланетних польотів відбувається приблизно раз на 26 місяців.
Перед міжпланетними місіями Starship має виконати низку ключових завдань, зокрема вперше вийти на навколоземну орбіту та відпрацювати дозаправку в космосі. Саме ці етапи SpaceX планує поступово перевіряти під час найближчих тестових запусків.
Ракета Starship – найпотужніша у світі
Наразі Starship є найбільшою і найпотужнішою ракетою з усіх, що будь-коли створювало людство.
У повністю зібраному вигляді її висота перевищує 122 метри. Конструкція складається з двох повністю багаторазових ступенів: нижнього Super Heavy та верхнього ступеня заввишки 52 метри, який також називають Starship або Ship.
У 2025 році Starship здійснила п’ять випробувальних польотів. Перші три суборбітальні запуски супроводжувалися технічними проблемами, тоді як два останні – у серпні та жовтні – пройшли повністю за планом.