Компанія Ілона Маска SpaceX показала ракету Starship, яку готує для майбутніх польотів на Марс.

Апарат уже проходить фінальну підготовку до нового випробувального запуску, який очікується у першому кварталі 2026 року.

Підготовка до запуску

Раніше SpaceX оприлюднила фото з космодрому Starbase у Південному Техасі. На знімку видно повністю зібраний прискорювач Super Heavy, встановлений у висотному ангарі.

У компанії підтвердили, що саме цей носій використовуватиметься під час 12-го випробувального польоту Starship.

Точної дати запуску SpaceX наразі не оголошувала. Відомо, що підготовка до старту затягнулася через проблеми з попереднім прискорювачем.

Носій, який спочатку планували для цього польоту, деформувався під час випробувань наприкінці листопада. Після цього компанія підготувала інший Super Heavy.

Політ на Марс – перспективи

Новий випробувальний запуск стане першим для оновленої конфігурації ракети, яка отримала низку конструктивних змін і нові двигуни Raptor 3.

У SpaceX заявляють, що саме цю конфігурацію Starship компанія розглядає як основу для майбутніх польотів на Марс.

Засновник і генеральний директор SpaceX Ілон Маск раніше повідомляв, що хотів би відправити кілька безпілотних Starship до Червоної планети під час найближчого міжпланетного вікна, яке відкриється наприкінці 2026 року.

Таке вирівнювання Землі й Марса для ефективних міжпланетних польотів відбувається приблизно раз на 26 місяців.

Перед міжпланетними місіями Starship має виконати низку ключових завдань, зокрема вперше вийти на навколоземну орбіту та відпрацювати дозаправку в космосі. Саме ці етапи SpaceX планує поступово перевіряти під час найближчих тестових запусків.

Ракета Starship – найпотужніша у світі

Наразі Starship є найбільшою і найпотужнішою ракетою з усіх, що будь-коли створювало людство.

У повністю зібраному вигляді її висота перевищує 122 метри. Конструкція складається з двох повністю багаторазових ступенів: нижнього Super Heavy та верхнього ступеня заввишки 52 метри, який також називають Starship або Ship.

У 2025 році Starship здійснила п’ять випробувальних польотів. Перші три суборбітальні запуски супроводжувалися технічними проблемами, тоді як два останні – у серпні та жовтні – пройшли повністю за планом.

