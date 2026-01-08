Как включить роуминг на iPhone и Android: инструкция, которую стоит сохранить
Если у вас возникли проблемы с мобильной связью, стоит знать, как включить роуминг, чтобы в случае необходимости подключиться к сети другого оператора.
Благодаря национальному роумингу украинцы могут переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell. Услуга позволяет пользоваться звонками, СМС и мобильным интернетом без смены сим-карт и тарифов.
Подключение национального роуминга требует всего нескольких шагов в настройках смартфона. Пошаговая инструкция — далее в материале.
Как включить роуминг на Android
- Перейдите в Настройки смартфона.
- Выберите Мобильная сеть (или Подключение).
- Нажмите кнопку Оператор.
- Отключите автовыбор сети.
Теперь найдите и выберите доступную сеть: Vodafone, Kyivstar или lifecell. Чтобы интернет начал работать, включите Передачу данных в роуминге.
Как включить роуминг на iPhone
- Перейдите в Настройки.
- Выберите пункт Сотовые данные.
- Нажмите Выбор сети.
- Отключите Автовыбор.
На экране появляются все доступные операторы мобильной связи. Выберите одного из операторов и подключитесь к нему. Чтобы интернет заработал, включите Роуминг данных.
Если связь в национальном роуминге не заработала, попробуйте перезагрузить телефон и повторить процедуру, при необходимости выберите другого оператора.
Также убедитесь, что на вашем смартфоне отключен Режим полета. После подключения проверьте возможность совершать звонки и отправлять СМС.