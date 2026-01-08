Если у вас возникли проблемы с мобильной связью, стоит знать, как включить роуминг, чтобы в случае необходимости подключиться к сети другого оператора.

Благодаря национальному роумингу украинцы могут переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell. Услуга позволяет пользоваться звонками, СМС и мобильным интернетом без смены сим-карт и тарифов.

Подключение национального роуминга требует всего нескольких шагов в настройках смартфона. Пошаговая инструкция — далее в материале.

Как включить роуминг на Android

Перейдите в Настройки смартфона. Выберите Мобильная сеть (или Подключение). Нажмите кнопку Оператор. Отключите автовыбор сети.

Теперь найдите и выберите доступную сеть: Vodafone, Kyivstar или lifecell. Чтобы интернет начал работать, включите Передачу данных в роуминге.

Как включить роуминг на iPhone

Перейдите в Настройки. Выберите пункт Сотовые данные. Нажмите Выбор сети. Отключите Автовыбор.

На экране появляются все доступные операторы мобильной связи. Выберите одного из операторов и подключитесь к нему. Чтобы интернет заработал, включите Роуминг данных.

Если связь в национальном роуминге не заработала, попробуйте перезагрузить телефон и повторить процедуру, при необходимости выберите другого оператора.

Также убедитесь, что на вашем смартфоне отключен Режим полета. После подключения проверьте возможность совершать звонки и отправлять СМС.