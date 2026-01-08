Якщо у вас виникли проблеми з мобільним зв’язком, варто знати, як увімкнути роумінг, щоб у разі потреби підключитися до мережі іншого оператора.

Завдяки національному роумінгу українці можуть перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell. Послуга дозволяє користуватися дзвінками, СМС та мобільним інтернетом без зміни сім-карт і тарифів.

Підключення національного роумінгу вимагає лише кількох кроків у налаштуваннях смартфона. Покрокова інструкція – далі у матеріалі.

Як увімкнути роумінг на Android

Перейдіть в Налаштування смартфона. Оберіть Мобільна мережа (чи Підключення). Натисність кнопку Оператор. Вимкніть автовибір мережі.

Тепер знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone, Kyivstar чи lifecell. Щоб інтернет почав працювати, увімкніть Передачу даних у роумінгу.

Як увімкнути роумінг на iPhone

Перейдіть в Параметри. Оберіть пункт Стільникові дані. Натисніть Вибір мережі. Вимкніть Автовибір.

На екрані з’являються усі доступні оператори мобільного зв’язку. Оберіть одного з операторів та підключіться до нього. Щоб інтернет запрацював, увімкніть Роумінг даних.

Якщо зв’язок у національному роумінгу не запрацював, спробуйте перезавантажити телефон і повторити процедуру, за потреби оберіть іншого оператора.

Також переконайтеся, що на вашому смартфоні вимкнений Режим польоту. Після підключення перевірте можливість здійснювати дзвінки та відправляти СМС.