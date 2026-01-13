Компания Apple анонсировала новый пакет подписки под названием Creator Studio.

Это набор профессиональных программ для редактирования фото, видео и аудио, который должен помочь компании укрепить позиции в борьбе с конкурентами.

Creator Studio – стоимость и что входит

Новый сервис станет доступен уже 28 января. В него войдут такие популярные приложения, как Final Cut Pro, Logic Pro и Pixelmator Pro.

Пользователи смогут выбрать два формата оплаты: $12,99 в месяц или $129 в год. Для тех, кто хочет протестировать возможности пакета, Apple предлагает бесплатный пробный период на один месяц.

Студенты колледжей и преподаватели смогут пользоваться Creator Studio по значительно более низкой цене: $2,99 в месяц или $29,99 в год.

В то же время компания не отказывается от привычного формата продажи софта. Программы, как и раньше, можно будет приобрести в Mac App Store отдельно за единовременную полную стоимость, если пользователь не желает подписываться на ежемесячные платежи.

Зачем это Apple

Запуск Creator Studio является частью стратегии Apple по увеличению регулярного дохода от сервисов.

Это направление является наиболее динамичным для компании: в сентябрьском квартале доход подразделения сервисов, куда входят App Store, iCloud, Apple Music и Apple TV, вырос на 15%, достигнув $28,8 млрд.

Появление такого пакета — это также ответ на действия конкурентов. В частности, компания Adobe прошлой осенью выпустила мобильную версию своего видеоредактора Premiere для iPhone.

Кроме того, на рынок активно давят популярные среди молодежи приложения, такие как CapCut от ByteDance и Edits от Instagram.

Чтобы усилить свои возможности в обработке изображений, в конце 2024 года Apple приобрела компанию Pixelmator, чьи приложения теперь стали частью нового пакета Creator Studio.

Источник : Bloomberg